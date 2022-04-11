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    Потерпите еще. Почему в Петербурге не будут ремонтировать фасад дома, который чуть не прибил прохожих

    В Петербурге на Большой Зелениной улице упавшая с дома штукатурка едва не задела маленького ребенка. Еще чуть-чуть — и последствия могли быть печальными. Ремонтировать его никто не собирается — даже сейчас.

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    Фото: автор Сергей Елгазин
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    «Чуть не убило четверых человек, один из них — жилец нашего дома. О бедственном положении этого фасада сообщали с 2010 года. За это время не было сделано ничего, кроме хаотичного отбития штукатурки. Дом у нас сыпется и сыпется», — рассказывает управляющий дома № 13 Сергей Елгазин.

    Штукатурка обрушилась 10 апреля. Судя по видео, чуть не задела семью с ребенком.

    Автор: Elgazin TV / YouTube

    После этого обломки еще некоторое время красовались на асфальте, озадачивая прохожих, спешащих к метро «Чкаловская».

    автор видео читатель «Фонтанки»

    Как сообщили читатели, уже в понедельник, 11 апреля, с фасада дома №13 вручную сбили элементы штукатурки, которые недостаточно крепко держались. Что называется, от греха...

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    Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества был построен в 1899–1900 годах по проекту Михаила Гейслера. Стиль — эклектика. В разные годы здесь жили, в частности, художники Василий Верещагин и Борис Кустодиев.


    По словам Елгазина, о ремонте жильцы просят постоянно: «Все эти десять лет мы каждый год принимали на собрании решение о необходимости включения дома в фонд капремонта. По словам управляющей компании, противодействие идет на уровне администрации».

    Десять лет — не преувеличение. Скорее наоборот: собранию собственников жилья включение дома в программу ремонта районный жилкомсервис № 2 анонсировал еще в 2010-м. Не случилось: шли годы, ЖКС отчитывался об отсутствии аварийности и о «простукивании» слабо держащейся штукатурки.

    Сайт капремонта сообщает, что ставка взноса здесь — 12 рублей с квадратного метра. Собрано 7,6 млн рублей из 8,4 млн начисленных. Собираемость не лучшая — 90,8%, но теперь попробуй убеди жильцов, что проблема в них. Судя по порталу фонда, фасада в региональной программе не видно. Есть лифты (2027–2029 годы) и инженерка (2033–2035).

    В жилищном комитете «Фонтанке» пояснили, что администрация ни разу не подавала документы на включение дома в план капитального ремонта: «Значит, считалось, что там состояние нормальное. Не то что подвижек нет, этого адреса даже нет в региональной программе. В паспорте все в норме».

    Свое объяснение происходящему нашли и в администрации района. Оказывается, фасад дома просто недостаточно разрушен, чтобы его ремонтировать. «Чтобы нам писать письмо о включении того или иного фасада [в план] и приблизить сроки капремонта, надо приложить обоснование. Фасад конкретно этого дома огромный, он выходит на три улицы. На данный момент, по документам УК, износ до обрушения был 24%».

    При этом в 2020 году проводили осмотр фасада. В акте значилась другая цифра по общему физическому износу — 30,82%. В случае с краской — местные единичные повреждения. В случае со штукатуркой — глубокие трещины, отслоение накрывочного слоя, отбитые места, «выпучивание» и отпадение штукатурки. Но и этого мало, чтобы заслужить включение в очередь по капитальному ремонту: надо, чтобы износ был около 50%. В районной администрации отмечают, что «говорить о приближении срока ремонта пока не приходится».

    Алина Ампелонская,
    «Фонтанка.ру»

    Фото: автор Сергей Елгазин

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    Комментарии (8)

    azul
    При этом каждый день в воздух улетают миллиарды рублей…
    angel of death
    город сыпался, город сыпется, город продолжит сыпаться... и всем же фиолетово....

    видео - это коротко о том, почему в Питере гулять в центре города опасно... мало зимой сосулей, так летом ещё и штукатурка... не понос, так золотуха...
    Главный спец по технике консервации
    Граждане - платите в фонд!
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