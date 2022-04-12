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    В Петербурге стартует сезон корюшки. Где купить её законно, рассказали в Смольном

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    13 комментариев

    С 15 апреля в Петербурге начнут работать сезонные точки по продаже корюшки. Где в ближайшие полтора месяца можно вполне официально затариться любимой рыбой петербуржцев, смотрите на карте «Фонтанки».

    Сезон работы торговых точек по продаже путинной рыбы в Петербурге продлится с 15 апреля по 31 мая, сообщает 12 апреля пресс-служба городского комитета имущественных отношений. Они будут организованы на городских участках, которые предоставлены предпринимателям по договорам под сезонную торговлю.

    Точки по продаже корюшки откроются в 11 районах Петербурга: Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном. Больше всего в Кировском районе — по восьми адресам. По семь торговых точек откроют в Выборгском и Красносельском районах, а вот Василеостровскому и Пушкинскому досталось по одной — на Новосмоленской набережной и в Славянке.

    В то же время продавать путинную рыбу могут и в другое время в течение года с передвижных средств развозной торговли, добавляют в комитете.

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    Комментарии (13)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    корюшк должен быть аккредитованный с сертификат о прививка, а продавец в маска-перчатка))
    Гриб
    По 1 рэ за кг еще можно лосося купить в том же окее по акции, там кто пусть сами жрут
    07A
    В Московском районе ленинградцев нет. Там и пирожковой достаточно!
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