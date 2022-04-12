9 полезных советов читателей «Фонтанки»: как жить экономно

Мы спросили наших читателей о том, как они экономят, а в ответ услышали: «Как и раньше!» Какие же выводы можно сделать из чтения комментариев к статье и её репосту в нашей группе во «ВКонтакте»? Как снизить расходы и не перестать радоваться жизни? Попробуем суммировать все подходы и добавить мыслей от себя.
Делать самостоятельно, а не делегировать
Собственноручно сваренный кофе в термостакане доставит столько же энергии, сколько и купленный, но обойдется подешевле (даже с учетом большого кофейного подорожания). А может, заменить его чаем с травами? Эффект может быть даже лучше, а экономия еще существеннее.
Готовим сами, забыли про фастфуд и бизнес-ланчи
Наша читательница Милая + говорит: «Коллективное, семейное потребление вместо индивидуального; самим дома готовить и меньше посещать общепит позволит существенно сэкономить средства». Её поддерживает Елена: «Из рациона постепенно убрали покупные соки в тетрапаках, фастфуд и так далее. Не страдаем и не переживаем, чаще готовим собственные компоты из замороженных летом ягод, сухофруктов».
Дамы совершенно правы: не покупать готовую еду, не заказывать блюда с доставкой и не ужинать каждый раз в кафе или ресторане, а заниматься кулинарией у себя на кухне — очень полезно для кошелька и для желудка.
А если у вас есть возможность брать домашнюю пищу на работу и спокойно съедать её в обеденном перерыве — и вовсе хорошо. Лайфхак: герметично закрывающиеся контейнеры продаются не только в «Икее». Елена, автор цитаты про соки и компоты, добавляет: «Еду вожу с собой на работу — раньше обед в кафе у БЦ обходился примерно в 200–300 рублей в день».
Полезные супы и красивая фигура
Чуть подробнее остановимся на приемах экономной кулинарии. Самыми дешевыми блюдами считаются супы. После них идут пироги и блины.
Что касается супов — всё довольно просто: из дешевого мяса с костями или куриного супового набора надо сварить сразу много крепкого бульона, добавив туда луковицу, морковь целиком и букет гарни (пучок пряных трав — петрушки, укропа, сельдерея). Большую часть бульона заморозить порционно и размораживать прямо в кастрюле, меньшую — хранить в холодильнике и заправлять разными продуктами ежедневно или раз в два дня. Некоторые супы можно замораживать готовыми — например, щи или фасолевый.
С пирогами та же история: можно замесить много теста и часть заморозить после первого подъема. Размороженное тесто поднимается вторично, пока готовится начинка: припущенная в кипятке капуста с рубленым яйцом, молотое вареное мясо с луком, тертая морковь, яблоки с корицей.
Это самые простые варианты — в кулинарных книгах можно найти интереснее. А если вы найдете записки ваших мам и бабушек, там столько можно нового почерпнуть! Одна журналистка, например, нашла рецепты прабабушки — и даже ими поделилась.
Намекнем только, что большие пироги менее трудозатратны, зато маленькие пирожки можно смело брать с собой на работу или на прогулку. А из остатков теста получаются отличные булочки с корицей (если вы запасли много дефицитного сахара, этот вариант для вас).
Блины: напекли стопку в выходные, заморозили, до середины недели должно хватить. С рубленым яйцом, рыбными консервами, сметаной или вареньем их можно есть на завтрак. На ужин можно приготовить блинчики, фаршированные остатками начинки от пирогов.
Вообще идея есть по утрам (дома) очень экономит не только деньги на общепит, но и здоровье. Конечно, придется встать пораньше, зато на ЖКТ и на фигуре эта привычка скажется самым привлекательным образом. Мы уже писали об идеях для вкусного детского завтрака — наверняка что-то сгодится и взрослым. А ужин с точки зрения сохранения фигуры, говорят, можно вообще не есть.
Кстати, прикладная кулинария не ограничивается экономией на общепите. Если вы составите меню на неделю и исходя из него напишете списки для покупок, да еще не будете от них отклоняться, — то существенно снизите расходы.
Доставке — нет, самим покупать
А вот как лучше сберечь деньги на доставке — можно поспорить. С одной стороны, если вы пойдете в магазин, больше вероятность, что «ухватите» скидки, выберете нужный сорт овощей или товар лучшего качества. Не то нынче время, чтобы выкидывать в ведро ошибки сборщиков. Кстати, лайфхак от нашего читателя Василия: он покупает дорогую еду с подходящим к концу сроком годности. Скидка на неё, говорит, бывает по
Кстати, об овощах и фруктах: помните ли вы главный принцип разумной экономии «Ешь сезонное»? То есть гранаты в октябре-ноябре, хурму в ноябре-декабре, яблоки в сентябре, а капусту с морковкой круглый год.
Но, с другой стороны, велик риск купить что-то «в запас», «потому что захотелось», «давали дешево». Ни один ограниченный бюджет такого не выдержит. Как верно заметил наш читатель AP-Spb: «Кроилово всегда ведет к попадалову: осмысленный образ жизни без пэ пакетов на кассе и пережора в 3 раза от необходимого надо вести ВСЕГДА... Тогда мелкие текущие потрясения будут проживаться значительно легче».
Отличный способ экономии — дары дачи, леса или собственного подоконника. На котором, между прочим, можно выращивать всю потребную дома зелень и даже некоторые овощи.
Сам себе клинер
Если так вышло, что денег у вас стало меньше, а свободного времени больше, надо посмотреть, какие задачи еще можно выполнять, а не делегировать. Не вызывать клининг, а делать уборку самостоятельно? Например, по субботам, как раньше было заведено. И непременно мотивировать домочадцев (если они не котики) поддерживать порядок на неделе.
Чем чаще делается уборка, тем меньше сил и специальных средств для неё понадобится. Хотя и на последних можно сэкономить.
Совет от нашей читательницы Елены (не той, что писала про соки и домашнюю еду в офисе): «Одним хозяйственным мылом можно заменить очень много средств для уборки. Не все. Но много. Хотелось бы не дожить снова до момента, когда это мыло надо будет тереть на тёрке для ручной стирки».
Добавим, что сода и уксус вполне составят хозмылу конкуренцию как волшебные средства для чистоты. А если добавить к ним перекись водорода, то можно и вовсе творить чудеса.
Знаете ли вы, что именно перекисью водорода очень удобно отмывать кошачьи лотки? Чтобы ни запаха не было, ни осадка.
Специалисты по ведению домашнего хозяйства настоятельно рекомендуют найти каждой вещи удобное место в доме и всегда класть её именно на это место. Раньше они советовали еще расхламиться, то есть выбросить ненужное. Сейчас к этой рекомендации надо подойти осторожнее. Но всё-таки, может, банка с засохшей краской и съеденная молью бабушкина шуба — это не то, что надо бережно хранить? Подумайте, что важнее: вещь или место, которое она занимает.
И хорошо бы всем нам овладеть приемами мелкого ремонта — чтобы засоренный унитаз, слегка подтекающий кран или сломавшийся выключатель не становились причиной вызывать мастера.
О красоте и здоровье
На здоровье экономить нельзя! Это мы слышали сто тысяч раз как минимум. Но, может, всё-таки можно? Например, вовремя ходить к врачу, делать профилактические обследования — так болезнь можно будет поймать в самом начале и не тратить потом на неё деньги и нервы в стократном количестве. Особенно это касается стоматологии: вылечить кариес дешевле, чем удалять зуб и ставить имплант.
А еще визит к врачу может избавить от расходов на таблетки — например, если установить причину головной боли или изжоги и устранить её.
Отличный способ сэкономить — избавиться от вредных привычек. Например, курения или лишнего употребления… Да всё, что угодно, в чрезмерном количестве станет ядом. Следите за руками: сначала мы экономим, например, на покупке кофе или другого вредного. А потом — на лечении вреда, причиненного организму. Прекрасный план, правда?
«Фонтанка» проверила мифы о том, может ли еда избавить от тяги к сигаретам и алкоголю. Выводы неожиданные.
А наша читательница Елена просто сократила количество выпиваемого кофе: «Меньше покупаю на работе в кофейне (раньше это было 2*130 в день = 260)».
Ежедневный шопинг тоже вредная привычка. Или нет?
Занятия спортом иногда требуют значительных вложений — форма, абонемент, траты на то, чтобы доехать до клуба, полезный коктейль в перерыве между тренировками. Но можно совершенно бесплатно надеть что-то удобное и пойти гулять — а хотя бы и круги по району «наматывать». Как советуют диетологи и читательница Елена (уже третья с этим именем в наших советах), «пешком побольше ходить». Десять тысяч шагов в день — вес снижается, а тонус растет.
В петербургских дворах есть спортивные площадки с тренажерами — ими тоже не пренебрегайте. А уж сколько упражнений можно сделать на одной лестнице в парадной!
И еще о внешней красоте. Елена ратует за то, чтобы собственноручно делать «маникюр, окрашивание и прочие женские процедуры». Полагаем, мужчины могут присоединиться и самостоятельно ухаживать за бородами и усами. Только учтите, что экономить на каждодневном мытье всего тела чревато неприятностями для окружающих.
Правильно хранить и использовать
Думаем, что у нас всех сейчас есть запасы. Как правильно хранить разные виды товаров, продовольственных и нет, мы расскажем в подробностях позднее. Но есть еще один аспект: то, что в ходу, надо использовать бережно: правильно стирать, вовремя обновлять.
Обращаем внимание, что про это мы уже писали:
и о продуктах,
и про уход за разными тканями и изделиями из них.
Крупы после покупки лучше выдержать в морозилке, чтобы не завелась пищевая моль. Да, похоже, морозилка — самый важный бытовой прибор в доме теперь.
Найти аналоги подешевле и не потерять в качестве жизни
Всегда есть варианты купить то, что нужно для жизни, подешевле: другой марки, например. Конечно, это требует существенных усилий — ведь качественную замену надо найти среди потока предложений. Но часть работы «Фонтанка» уже сделала за вас (а кое-что планируется к выпуску):
как одеваться на «Апрашке» в реплики с ног до головы;
где, несмотря на всеобщее подорожание, еще можно поесть вкусно и недорого;
чем импортозаместить корма для животных.
Спойлер: мы слышали, что в кулуарах редакции готовят большой гид по секонд-хендам. Для служебного пользования. Тайный. Но вам — только вам, никому больше — мы его непременно дадим почитать.
Играем в экологичное мышление
Бывает и так, что экономия ради экономии решительно не дается. И тут можно её как-то замаскировать, обернуть во что-то другое. Например, очень неплохо подать сокращение бюджета под соусом заботы об окружающей среде и сокращения углеродного следа.
Туда можно свалить всё разумное потребление: начиная от обмена вещами с другими людьми и покупок одежды в секондах до приготовления пищи из того, что завалялось в холодильнике. Главное, отметим, правильно расставить акценты: если назвать блюдо «запеканка из объедков», то никто есть не станет. А вот если преподнести его как шедевр народной кухни всё равно какой страны… Вспомните, из чего первоначально делали пиццу, кстати.
В эту же степь — отказ от одноразовых вещей: масок, пакетов, бахил... Наш читатель с ником allyouneedislove пишет: «Я перестал покупать полиэтиленовые пакеты, которые уже от 7 до 10 рублей стоят — причём раньше в них можно было носить хоть слона, а сегодня они рвутся от 1 пачки майонеза». Уже давно в моду вошли сумки-шоперы, авоськи и сетчатые пакеты для фруктов и овощей, которые много места не занимают и вполне помещаются даже в карманах.
Рачительные хозяйки не выбрасывают и бесплатные газеты из почтового ящика. Наша читательница Елена (четвертая по счету в комментариях) сообщила: «Газеты не выкидываю: забиваю ими обувь, которую надо убрать до сезона, пересаживаю на них комнатные растения... Ещё по мелочи пригождаются. Если не будет мусорных пакетов, буду по старинке ведро выстилать».
Принимаются предложения, как организовать вынос мусора до помойки без пакета. Гулять с ведром туда не всегда удобно.
И как финальный аккорд: многие наши читатели отказываются от собственной машины: переходят на каршеринг, такси или общественный транспорт.
Михаил: «Без машины вообще руки развязаны. Куда надо — на такси. Налогов нет, страховок нет. И не надо сычом сидеть на праздниках, а потом всех развозить. Одни плюсы. Правда, не хватает мне её иногда, хочется зарядить на трассе. Фантомные боли, видимо».
Елена (которая не пьет кофе): «На дачу езжу теперь на электричке, а не на машине. Билет на «Ласточку» от Удельной в Рощино 128 рублей в одну сторону * 2 = 256 рублей. А на машине 60 км — расстояние от дома до дачи — выливается в расходы на бензин + транспондер ЗСД + штраф неучтенный (камер много активных)».
Советы по экономии всё еще принимаются в комментариях!