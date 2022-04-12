9 полезных советов читателей «Фонтанки»: как жить экономно

На здоровье экономить нельзя! Это мы слышали сто тысяч раз как минимум. Но, может, всё-таки можно? Например, вовремя ходить к врачу, делать профилактические обследования — так болезнь можно будет поймать в самом начале и не тратить потом на неё деньги и нервы в стократном количестве. Особенно это касается стоматологии: вылечить кариес дешевле, чем удалять зуб и ставить имплант.



А еще визит к врачу может избавить от расходов на таблетки — например, если установить причину головной боли или изжоги и устранить её.



Отличный способ сэкономить — избавиться от вредных привычек. Например, курения или лишнего употребления… Да всё, что угодно, в чрезмерном количестве станет ядом. Следите за руками: сначала мы экономим, например, на покупке кофе или другого вредного. А потом — на лечении вреда, причиненного организму. Прекрасный план, правда?



«Фонтанка» проверила мифы о том, может ли еда избавить от тяги к сигаретам и алкоголю. Выводы неожиданные.



А наша читательница Елена просто сократила количество выпиваемого кофе: «Меньше покупаю на работе в кофейне (раньше это было 2*130 в день = 260)».



Ежедневный шопинг тоже вредная привычка. Или нет?



Занятия спортом иногда требуют значительных вложений — форма, абонемент, траты на то, чтобы доехать до клуба, полезный коктейль в перерыве между тренировками. Но можно совершенно бесплатно надеть что-то удобное и пойти гулять — а хотя бы и круги по району «наматывать». Как советуют диетологи и читательница Елена (уже третья с этим именем в наших советах), «пешком побольше ходить». Десять тысяч шагов в день — вес снижается, а тонус растет.



В петербургских дворах есть спортивные площадки с тренажерами — ими тоже не пренебрегайте. А уж сколько упражнений можно сделать на одной лестнице в парадной!



И еще о внешней красоте. Елена ратует за то, чтобы собственноручно делать «маникюр, окрашивание и прочие женские процедуры». Полагаем, мужчины могут присоединиться и самостоятельно ухаживать за бородами и усами. Только учтите, что экономить на каждодневном мытье всего тела чревато неприятностями для окружающих.