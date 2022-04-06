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    Под Петербургом началась «тихая охота» на «алые эльфовы чаши»

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    В лесах Ленобласти пошли первые грибы — пусть большинству из россиян и неизвестные. Об этом 5 апреля сообщают в группе во «ВКонтакте» «Грибы и Грибники СПб».

    В лесах Ломоносовского района «тихие охотники» напали на Саркосцифу австрийскую. Как пишет 47news, гриб съедобен и также известен как «алая эльфова чаша». Судя по фото, ее уже довольно много, а в комментариях пользователи даже приводят рецепты: саркосцифу можно жарить с луком или мариновать.

    «Гриб, конечно, на любителя, резиновый, чем-то похож на кальмара, но ради разнообразия можно попробовать», — пишет Елена.

    Саркосцифа австрийская, или «алая эльфова чаша» — это вид сумчатых грибов рода Саркосцифа. Малоизвестный съедобный гриб низкого качества. Мякоть хрящеватая и немного жестковатая на вкус. Перед приготовлением грибы обязательно отваривают в подсоленной воде.

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    Комментарии (1)

    Piter Russo
    Этот гриб ну очень условно съедобный.. перед тем как жарить его варить долго надо в дух подсоленных водах, а мякоть все равно будет хрящеватая и жестковатая...
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