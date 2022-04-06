Под Петербургом началась «тихая охота» на «алые эльфовы чаши»

В лесах Ленобласти пошли первые грибы — пусть большинству из россиян и неизвестные. Об этом 5 апреля сообщают в группе во «ВКонтакте» «Грибы и Грибники СПб».



В лесах Ломоносовского района «тихие охотники» напали на Саркосцифу австрийскую. Как пишет 47news, гриб съедобен и также известен как «алая эльфова чаша». Судя по фото, ее уже довольно много, а в комментариях пользователи даже приводят рецепты: саркосцифу можно жарить с луком или мариновать.



«Гриб, конечно, на любителя, резиновый, чем-то похож на кальмара, но ради разнообразия можно попробовать», — пишет Елена.