Еда против алкоголизма: 9 продуктов, которые помогут снизить тягу к спиртному

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Понятно, что лучше всего справиться с алкогольной зависимостью поможет нарколог. Но есть продукты, которые помогут бросить курить. А вдруг есть и такие, с которыми легче отказаться от спиртного? Оказалось, что эта мысль не лишена здравого смысла. И продукты, которые уменьшают тягу к алкоголю, мы едим (почти) каждый день.

Важное уточнение: перечисленные в материале продукты — не панацея, здесь работают общедиетические принципы, еда не лечит от алкоголизма, за серьезной помощью в борьбе с алкогольной зависимостью обращайтесь к специалистам.



Хлеб, паста, рис, горох

Эти продукты объединяет то, что все они являются источником сложных углеводов, которые дают быстрое насыщение и хорошо восполняют запасы энергии. Таких запасов хватает надолго, и желание выпить приходит с опозданием, в отличие от ситуаций, когда в качестве перекуса выступают быстрые углеводы, например торты и конфеты.

— Также в этих продуктах содержатся витамины группы В, которые помогают бороться с плохим настроением и апатией, стимулируют и наполняют энергией, а уставший человек чаще берется за спиртное, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина.

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Курица, индейка, рыба

Куриное мясо, индейка и красная рыба богаты белком, а потому эффективно помогают в борьбе с тягой к алкоголю. Благодаря им повышается настроение, появляется энергия, улучшаются пищеварение и сон. А значит, и дополнительной стимуляции в виде горячительных напитков не требуется.



— Белок помогает бороться с нарушениями сна и работы пищеварительной системы, — говорит Ирина Бородина. — Существует гипотеза, что дефицит белка в рационе может провоцировать тягу к сладкому, соленому и алкоголю. Для производства нейромедиаторных рецепторов, воздействующих на мозг (таких, как дофамин и серотонин), требуется белок, и его недостаток может влиять на выработку гормонов и, соответственно, сказываться на состоянии мозга и тяге к алкоголю.

Зверобой

Экстракт зверобоя давно начали применять для борьбы с легкими формами депрессивных расстройств, а чтобы проверить его эффективность, специалисты провели клиническое исследование. Поили крыс-алкоголиков настоем зверобоя, и те стали пить меньше алкоголя, чем до эксперимента. Даже если им давали неограниченный доступ к бару, как на турецком ол инклюзиве. Оказалось, что эффективность средства не снижается с течением времени, даже если принимать его долго. Вот к каким еще выводам пришли исследователи:

ежедневный прием небольшого количества экстракта зверобоя на протяжении 15 дней позволяет снизить тягу к алкоголю; невосприимчивость к экстракту зверобоя не развивается; средство можно применять для профилактики, чтобы не запить снова.



Пока это только для крыс хорошие новости, потому что на людях эксперимент не проводили. Но вы всегда можете устроить свой опыт. Тем более что у зверобоя куда меньше противопоказаний и побочных эффектов, чем у алкоголя. Зверобой не рекомендуют принимать, если у вас беременность (но тут и про алкоголь речи не идет), склонность к аллергическим реакциям, гипертония, проблемы с почками или впереди операция по трансплантации или имплантации — действующие вещества, входящие в состав растения, способны вызвать отторжение чужеродных материалов. Кроме того, трава может снизить эффективность некоторых лекарств. Но они и на спиртное плохо ложатся.

И помните: длительный прием зверобоя повышает фоточувствительность кожи. Загорать будет нельзя. Бананы

— Известно, что диета, состоящая из 60 или более процентов сырых овощей и фруктов, помогает избавиться от тяги к алкоголю, — говорит Ирина Бородина. — Бананы содержат аминокислоту триптофан, а также витамины А, В6 и С, клетчатку, калий, фосфор, железо и углеводы. Когда триптофан усваивается организмом, он превращается в «гормон счастья» серотонин. Кроме того, серотонин поднимает настроение и улучшает сон, снимает депрессию и тревожность, что также уменьшает тягу к алкоголю.



Чаи от алкоголизма

— Бесконтрольный прием растительных средств не всегда опасен. Иногда он просто бесполезен, — говорит токсиколог Станислав Радченко. — Например, многие чаи с травами от алкоголизма просто плацебо. Они могут помочь, если человек верит в их действенность. То же самое касается и монастырского чая от алкоголизма. На разных сайтах предлагают чай с разным составом. Обычно в него входят растительные антидепрессанты. Они могут частично облегчить состояние, но в качестве основного лекарства от алкоголизма не подходят.

Станислав Радченко — токсиколог, врач-терапевт, врач-кибернетик, кандидат медицинских наук.

И будьте осторожны: если для одних людей чай будет просто приятным напитком, то у других может возникнуть аллергия на отдельные компоненты или на их сочетание. Мед

А вот к мнению о том, что мед может снизить тягу к спиртному, прислушиваться не стоит. Это поверье основано на том, что человека тянет к спиртному якобы из-за дефицита в его организме калия. Вот и появились народные целители, которые принялись придумывать свои рецепты типа «три чайные ложки в час, и алкоголизм как рукой снимет». Но всё это не имеет под собой никакой доказательств. В том числе и потому, что недостаток калия в организме — это следствие употребления спиртного, но никак не его причина. Мед может незначительно помочь справиться с похмельем, но не с алкоголизмом.

