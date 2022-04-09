Какие продукты помогут бросить курить: рассказывают врачи

Кстати, для тех, кто жалуется, что полнеет, когда бросает курить, есть несколько проверенных вариантов Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





В наступившей экономической ситуации сигареты могут стать неоправданной роскошью. Впору задуматься: если в некоторых продуктах есть никотиновая кислота, то, может, они и бросить курить помогают? Вопрос, конечно, на грани фантастики, но, к счастью, есть прекрасные эксперты, которые всегда помогут разобраться в самых странных ситуациях и проведут подробное исследование.

Как оказалось, с тягой к никотину все не так просто (и курильщики знают это на собственном опыте). Формируют ее сразу несколько факторов: социальные, генетические, психологические. Никотин — это биологически активное вещество, которое воздействует на парасимпатическую нервную систему человека и вызывает зависимость. То, что именно он виноват в формировании пристрастия к курению, наверное, не надо объяснять. Но вот как это происходит.



— При поступлении в организм это вещество связывается с никотиновыми рецепторами нервных клеток и начинает конкурировать с природным ацетилхолином, который играет важную роль в процессах передачи нервных импульсов, в активации внимания, памяти концентрации мыслительных процессов, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — При этом происходит выброс гормона удовольствия — дофамина, тем самым активируется система вознаграждения. Собственные нейромедиаторы поддерживают работу мозга, а наркотики, в частности никотин, разрушают нормальную работу мозга. Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.



Продукты, которые помогают вырабатывать дофамин и серотонин Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





По словам экспертов, при регулярном воздействии никотина чувствительность рецепторов и выработка собственного ацетилхолина постепенно снижается, поэтому организм требует все больше никотина. Привет, психологическая и физиологическая никотиновая зависимость.



— Логично предположить, что избавиться от этой зависимости нам помогут продукты, содержащие холин, предшественника ацетилхолина, а также продукты, содержащие тирозин и триптофан, предшественники дофамина и серотонина, нейромедиаторов, отвечающих за наше настроение и мотивацию, — говорит Ирина Торопыгина. — Но кроме холина для образования ацетилхолина необходимы кофакторы: витамины группы В. Они содержатся, в частности, в печени индейки, бобовых, яйцах, бананах, грече, грецких орехах, фундук, капусте.

В каких продуктах содержится холин Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





Также, по словам экспертов, курильщикам необходимы антиоксиданты, витамины С, Е. Здесь идеально подойдут цитрусовые, болгарский перец, капуста, киви, черная смородина (как источники витамина С), миндаль, фисташки, семена подсолнечника, горох, облепиха и капуста (как источники витамина Е). Другой фактор, с которым сталкиваются «бросальщики» — повышенная тревожность. Справиться с ней поможет магний.

Продукты, богатые магнием, помогают справиться с тревожностью Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





А преодолеть хроническую интоксикацию, вызванную табакокурением, помогут брокколи (благодаря сульфорафану), зеленый чай, гранатовый сок и грейпфрут.



И совсем не зря бросающих курильщиков то и дело тянет на еду. При этом выбирают они чаще всего какие-нибудь снеки, чипсы, шоколад и все то, что можно погрызть, чтобы хоть как-то отвлечься. Потом, естественно, приходит лишний вес. Здесь играют роль различные факторы.

— Никотин воздействует на определенные нейроны головного мозга, снижает аппетит, — говорит Ирина Торопыгина. — При отказе от курения возвращается аппетит, вознаграждение от никотина замещается подкреплением от приема пищи, недостаток никотина приводит к увеличению удовольствия от еды, богатой простыми сахарами и жирами, и, соответственно, лишними калориями. Сбалансированный по БЖУ и калорийности рацион, богатый клетчаткой (овощами и фруктами), поможет избежать набора веса при отказе от курения.

По словам диетологов, полезно держать под рукой нарезанные кусочками свежие овощи: сырую морковь, сельдерей, болгарский перец, которые можно погрызть при появлении тяги к курению. Кроме того, низкокалорийные овощи не позволят набрать вес при отказе от курения и являются отличным источником клетчатки.



Но помогут ли бросить курить продукты, содержащие никотиновую кислоту?

— Вначале разберемся, какие продукты и в каком количестве содержат никотин. Никотиновой кислотой богаты такие продукты как картофель, цветная капуста, баклажан и помидор, — говорит врач-эндокринолог Ольга Головня. — Учитывая, что человеку ежедневно необходимо потреблять не менее 700 граммов растительной пищи, можно предположить, что внесение в рацион питания продуктов, богатых никотиновой кислотой, может снизить тягу к курению, и поэтому врачи рекомендуют употребление этих продуктов при отказе от курения.

Ольга Головня — врач-эндокринолог «Новой больницы», врач высшей категории, врач УЗИ, профпатолог, профессиональный стаж — 25 лет.

Продукты, конечно, богаты никотиновой кислотой, но никотин они вряд ли заменят Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





Но заменить сигареты одними только продуктами не получится. Хотя бы потому, что для того, чтобы получить достаточное количество никотиновой кислоты, придется есть очень и очень много.

— Никотин — алколоид, содержащийся в растениях семейства пасленовых, — говорит Ирина Торопыгина. — Это баклажаны, томаты, картофель, перец. Но какая там доза никотина, чтобы это играло какую-то роль? Для сравнения: в пластыре «Никоретте» — 1 мг никотина, и в 10 кг баклажанов — 1 мг никотина.



К тому же, научных исследований, которые подтверждали бы, что все перечисленные продукты могут служить альтернативой никотин-заместительной терапией, нет. Тем более что мы не можем контролировать точную дозировку никотина в продуктах. Так что изменение рациона питания может быть лишь подспорьем на пути к избавлению от вредной привычки.

