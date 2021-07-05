И кто только придумал эти ярлыки на одежде? Да это же вообще какая-то клинопись, которая каким-то образом дожила до наших дней. Но, говорят, если разбираться в этих обозначениях, то ваши вещи прослужат вам очень и очень долго. Мы взяли и разобрались. А вы сможете?
Не стирать, не гладить, не отбеливать: проверьте, разбираетесь ли вы в ярлыках на одежде
Вы испортили практически все вещи.
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Не стирать, не гладить, не отбеливать: проверьте, разбираетесь ли вы в ярлыках на одежде
Кое-какие вещи после стирки уцелели, но, похоже, гардероб придется пополнить.
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Не стирать, не гладить, не отбеливать: проверьте, разбираетесь ли вы в ярлыках на одежде
Вы практически идеально разбираетесь в ярлыках на одежде, и вещи у вас могут жить десятилетиями.
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Не стирать, не гладить, не отбеливать: проверьте, разбираетесь ли вы в ярлыках на одежде
Вы обращаете внимание на ярлыки, знаете их значение и всегда следуете правилам.