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Не стирать, не гладить, не отбеливать: проверьте, разбираетесь ли вы в ярлыках на одежде

Или она проживет у вас только до ближайшей стирки?

Фото: freepic.com, автор Woman
Фото: freepic.com, автор Woman
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И кто только придумал эти ярлыки на одежде? Да это же вообще какая-то клинопись, которая каким-то образом дожила до наших дней. Но, говорят, если разбираться в этих обозначениях, то ваши вещи прослужат вам очень и очень долго. Мы взяли и разобрались. А вы сможете?

FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Не стирать, не гладить, не отбеливать: проверьте, разбираетесь ли вы в ярлыках на одежде

Вы испортили практически все вещи.

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Не стирать, не гладить, не отбеливать: проверьте, разбираетесь ли вы в ярлыках на одежде

Кое-какие вещи после стирки уцелели, но, похоже, гардероб придется пополнить.

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Не стирать, не гладить, не отбеливать: проверьте, разбираетесь ли вы в ярлыках на одежде

Вы практически идеально разбираетесь в ярлыках на одежде, и вещи у вас могут жить десятилетиями.

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Не стирать, не гладить, не отбеливать: проверьте, разбираетесь ли вы в ярлыках на одежде

Вы обращаете внимание на ярлыки, знаете их значение и всегда следуете правилам.

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Фото: freepic.com, автор Woman
Фото: freepic.com, автор Woman

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