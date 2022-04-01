14 ошибок при стирке, которые обходятся вам слишком дорого. Они убивают машинку, одежду и здоровье

Казалось бы, что может быть проще, чем загрузить машинку. Но как бы не так Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





Вот уж кому было несладко, так это нашим бабушкам: стирать хозяйственным мылом при помощи стиральной доски, полоскать белье в ледяной воде, развешивать на улице. Зимой — врагу не пожелаешь. Мы с этой точки зрения живем просто райской жизнью: забросил белье в машину — и дальше ее забота. Лишь бы вытащить не забыть. Но даже тут мы умудряемся делать ошибки при стирке, которые и на одежде сказываются, и срок службы машинки укорачивают. Наши коллеги из Wday.ru еще в 2018 году узнали у Тамары Бархиян, руководителя подразделения «Чистящие и моющие средства» компании Henkel, какие ошибки при стирке совершают почти все. И хоть за это время многое поменялось, рекомендации до сих пор актуальны.



Кладем слишком много белья в машину — Главное правило правильного цикла стирки: после загрузки барабана поверх белья должна уместиться раскрытая ладонь в вертикальном положении. Для деликатных тканей или шерсти барабан должен быть заполнен не более чем наполовину, — говорит эксперт. Иначе вы рискуете достать одежду такой же грязной, какой она и была, только мокрой и в не растворившемся стиральном порошке. Пусть в инструкции и сказано, что машина легко справится с 5 килограммами сухого белья, в ваших интересах ее немного пожалеть. Не экономим на стирке Нагрев воды — процесс очень энергозатратный. Он лишь немного отстает от обогрева воздуха. Это, конечно, отражается на электросчетчике, а в итоге — на вашем кошельке. По словам Тамары Бархиян, современные средства для стирки позволяют добиться отличного результата и при сравнительно невысокой температуре воды. Достаточно 30− 60 °С , и даже предварительного замачивания не потребуется. Кстати, при стирке с температурой воды 30 °C тратится в четыре раза меньше электричества, чем при стирке в горячей воде. Только представьте, какая экономия. Плюс существенно уменьшается вероятность образования накипи, что увеличивает срок службы стиральной машины.

Не уделяем внимание подбору средств стирки и неправильно используем отбеливатель — Всю одежду и белье можно условно разделить на несколько основных групп: белое, цветное и для деликатной стирки. Перед покупкой стирального порошка определитесь, для какого типа вещей вы его покупаете, — советует эксперт. Для белого белья используйте порошки с кислородосодержащими отбеливателями в составе. Для цветных тканей лучше выбрать порошки и гели для стирки с пометкой Color. Вместо отбеливателей в этих порошках используются цветозащитные добавки. Для деликатной стирки применяйте специальные средства для разных типов ткани (шелк, шерсть и т.д. ). Что касается отбеливателя, в нем нет ничего плохого. Если только вы им не злоупотребляете. Стоит немного перелить, и ткань начинает разрушаться, становится тоньше и слабее. Кроме того, нужно убедиться, что отбеливатель как следует смешался с водой. Иначе на вещах могут остаться пятна. Игнорируем гели для стирки Тамара Бархиян объясняет, что это сравнительно новая категория и об ее особенностях знают еще не все.

— Гели хорошо подходят для повседневной стирки в стиральной машине при низких температурах, не требуют дополнительных циклов полоскания, а значит, и более экономичны с точки зрения сохранения ресурсов. Гелем легко обеспечить предварительную обработку сложных пятен, просто нанеся его на поверхность ткани. Они легче порошков растворяются в воде, значит, быстрее воздействуют на пятна, что позволяет стирать на режимах быстрой стирки. По этой же причине гели лучше подходят и для ручной стирки, — считает эксперт. Благодаря своей концентрированной формуле гели занимают гораздо меньше места — одно и то же количество белья можно постирать в два раза меньшим объемом геля, чем порошка. Дозировка геля на одну стирку составляет около 60− 70 мл , в то время как обычного стирального порошка нужно 150− 170 мл . Кладем в машину вещи, вывернутые не той стороной Джинсы нужно стирать, вывернув их наизнанку. Как и вещи из деликатных тканей — свитера, хлопчатобумажные рубашки и блузки. Это предотвратит повреждение ткани при стирке и отжиме. А еще спасет вещи от образования катышков.

Не сортируем носки Вы знаете, что машинка берет с нас дань в виде носков? Конечно, знаете. Иначе откуда в ящике такое количество непарных носочков? Чаще всего они застревают в резиновой манжете-уплотнителе. Чтобы избавиться от необходимости их оттуда вылавливать, стирайте носки в специальном сетчатом мешке для стирки. Старая наволочка для этого, впрочем, тоже сгодится.

Игнорируем этикетку Если на бирке написано: «Только химчистка», значит — только химчистка. Стирка в машинке, даже на самом деликатном режиме, испортит вещь с вероятностью 80%. Еще 20 процентов — скидка на ваше везение, если оно у вас есть. И на то, что производитель перестраховался и на самом деле имеет в виду очень бережную стирку. В любом случае в машинке такой вещи не место. Максимум — ручная стирка. Не регулируем скорость отжима Вы не представляете, насколько на самом деле капризны джинсы. Да и вообще хлопчатобумажная ткань. Одежда из хлопка может выдержать максимум 600 оборотов в минуту. Простыни и полотенца — до 1 400. Джинсы терпят скорость отжима до 900 оборотов в минуту, а деликатные ткани — лишь 400. Если отжим будет интенсивнее, ткань износится и протрется быстрее.

Не стираем новую одежду Надевать рубашки и брюки без предварительной стирки — плохая идея. Вы не знаете, кто мерил их до вас. Возможно, человек был болен. И даже если нет, наверняка оставил на одежде частицы своей кожи. Кроме того, агрессивные красители и средства, которым обрабатывают одежду перед отправкой в магазины, могут вызвать аллергию или дерматит. Дерматолог Фахин Латиф утверждает, что не стирать новую одежду опасно для здоровья, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. — Разные виды микробов могут очень долго жить на одежде, но по ее внешнему виду вы в жизни не определите, заражена ли она. Кроме бактерий, ткань может сохранять некоторые вирусы и грибковые инфекции, — считает врач.

Больше всего у тех, кто не стирает одежду после покупки, риск встретиться со стафилококком. Он может спровоцировать воспаление и особенно опасен для людей с экземой. Меньше риск передачи через зараженные поверхности для вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает бородавки и в некоторых случаях может привести к развитию рака. Легко подцепить с нестираной одежды грибковую инфекцию — она вызовет сыпь и зуд, а в ослабленном организме может стать постоянной гостьей.

Обычная стирка уже сильно снизит риск передачи инфекций, говорит дерматолог. Но в некоторых случаях потребуется стирка при более высокой температуре. Это особенно касается темной одежды и постельного белья. Такие вещи эксперт советует постирать как минимум дважды перед тем, как использовать. Игнорируем предварительную стирку Обычно мы пользуемся этой опцией, если вещи действительно грязные или пятна на них сложные. Но эксперты говорят, что при стирке постельного белья, особенно наволочек, этот этап лучше не пропускать. На наволочке остаются следы косметики, ночного крема, кожного сала с волос. Если все это будет накапливаться, в ткани начнут плодиться бактерии, которые могут наградить вас аллергией и прыщиками. Кладем слишком много или слишком мало порошка или геля Если щедрой рукой насыпать (налить, положить) побольше, то чище белье не станет. Пена может полезть наружу, а белье даже после полоскания останется липким — излишек средства для стирки забивает ткань. — Сколько средства понадобится, чтобы отстирать белье, зависит не только от типа средства, но и от жесткости воды, от степени загрязнения белья. Для точной дозировки прочитайте рекомендации для стирки и инструкцию по дозировке средства на упаковке. Если порошка или геля будет слишком много, белье плохо прополощется. А повторное полоскание — это нерациональное использование воды. Если средства будет слишком мало, белье может и не отстираться, — считает Тамара Бархиян. Не закрываем молнии Важно не только проверить карманы и вывернуть вещи правильной стороной. Если на одежде или постельном белье есть молнии, их нужно застегнуть. Иначе высок риск, что зубчики зацепятся за другую вещь и при отжиме испортят ее. Пытаемся отстирать пятна бензина и масла Растительное масло, бензин, спирт, растворитель — что у них общего? То, что они легко загораются. Вещи, испачканные этими веществами, класть в машинку нельзя. Сперва нужно постараться максимально смыть пятно вручную и обработать пятновыводителем. Иначе оно только расползется. Не чистим одежду от шерсти Домашний питомец — это не только радость и любовь, но и повышенная пушистость ваших вещей, чехлов подушек и диванов. Перед стиркой их нужно обязательно почистить от шерсти, иначе она забьет фильтр стиральной машинки.