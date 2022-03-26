Точно не откажется: 10 необычных и простых рецептов полезных завтраков для ребенка

Родители знают, что накормить детей в этом возрасте чем-то, кроме хлеба и макарон, бывает крайне проблематично. Но мы попробуем Фото: Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться





Завтрак — самый важный прием пищи для ребенка. Но именно с ним в семьях часто бывают проблемы. С одной стороны, утром родителям некогда заморачиваться, а ребенок в свою очередь не будет есть что-то простое и полезное (вареное яйцо, например). Редакция Parents.ru вместе с врачом-диетологом Юлией Москвичевой обсудили основные потребности дошкольников и составили план завтраков на неделю. Юлия Москвичева — врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Российской ассоциации диетологов и нутрициологов.

Что важно знать родителям Завтракать детям-дошкольникам нужно обязательно, ведь наличие завтрака является профилактикой возникновения избыточного веса у детей и подростков. Приобретенная привычка завтракать спасет от ожирения и во взрослом возрасте. Отсутствие же аппетита у ребенка по утрам — показатель недостатка сна. Будет ваш малыш завтракать дома или в детском саду — неважно. Главное, чтобы он поел. Если до садика долго добираться или мама готовит вкуснее, можно есть дома. Когда сад близко, пусть завтракает в саду. А вот если малыш склонен к полноте, оптимальным будет избежать двойного кормления (дом + сад). — Суточная калорийность питания детей дошкольного возраста составляет примерно 1800–2000 ккал в день (из них на завтрак должно приходиться около 25%). При этом вам нужно следить за тем, чтобы белковой пищи в рационе становилось меньше по сравнению с ранним возрастом, зато доля углеводов увеличивалась. Именно углеводы и жиры становятся основными источниками энергии для ребенка 3–6 лет, а значит, дошкольник должен получать больше овощей, фруктов и мучных изделий. Если малыш посещает садик, будьте спокойны: питание там сбалансировано и рассчитано с учетом возрастных норм по пищевым компонентам, микроэлементам и витаминам, — считает диетолог.

Эксперт объясняет: если человек не ест утром, но съедает такое же количество калорий в течение дня, набор лишнего веса происходит быстрее на 50%. Польза завтрака в том, что он стимулирует синтез гормонов, которые участвуют в интенсивности аппетита. В итоге человек, который регулярно плотно питается утром, дольше испытывает чувство сытости и в течение дня меньше ест. Методы кулинарной обработки при приготовлении завтрака малышам лучше выбирать щадящие (отваривание, запекание, тушение). Не стоит экспериментировать с блюдами экзотической кухни и специями. Москвичева предупреждает: сухие завтраки (мюсли, хлопья, шарики и звездочки с молоком или же йогуртом) тоже можно предложить малышу, но не чаще двух раз в неделю. Как правило, в них много сахара, а также могут содержаться красители. Оптимальный утренний напиток — какао или же чай (можно с молоком). По нашей просьбе диетолог составила детальный план завтраков для дошкольника на неделю с примерами. Понедельник: каша Оптимальна овсянка, вот только многие малыши ее не очень любят. Не расстраивайтесь: рисовая, гречневая или пшенная каша прекрасно подойдет для завтрака. Чтобы привлечь к столу маленького привереду, разнообразьте кашу свежими или морожеными ягодами (клубникой, малиной, черникой, смородиной) или кусочками предварительно распаренных сухофруктов. Для аромата добавьте щепотку ванили или корицы и украсьте блюдо каплями сладкого сиропа (например, клубничного или шоколадного). Не увлекайтесь довольно аллергенными орехами и медом.

Молочная гречневая каша c яблоком

Добавить фрукт в гречневую кашу — неожиданное решение Фото: YelenaYemchuk / Getty Images iStockphoto / Parents.ru Поделиться Поделиться





Вам понадобится: крупа гречневая — 1/2 стакана; вода — 1 стакан; молоко — 1 стакан; соль — 1 щепотка; сахар — 1 ст. л.; яблоко — 1 шт.; масло сливочное — 20 г. Приготовление: крупу промыть, залить водой, довести до кипения и варить 10–15 минут. Добавить молоко и помешать. Довести до кипения. Всыпать соль, сахар. Варить еще 10 минут. Яблоко вымыть, очистить от кожуры и семян. Натереть на мелкой терке. Добавить яблоко в кашу. При подаче гречневую кашу с яблоками заправить сливочным маслом. Молочная каша из смеси круп с морковью

Выглядит аппетитно — и как будто ничего сложного Фото: svariophoto / Getty Images / Parents.ru Поделиться Поделиться





Вам понадобится: рис — ½ стакана; гречка — ½ стакана; перловка — ½ стакана; изюм — 2 ст. л.; морковь — 4шт.; молоко — 1 стакан; масло сливочное — 2 ст. л.; вода — 2 стакана; соль — по вкусу; сахар — по вкусу. Приготовление: крупу перебрать, промыть и замочить в холодной воде на 1–2 часа либо поставить замачиваться на ночь. Изюм перебрать и промыть. Морковь очистить и нашинковать соломкой. В кипящую соленую воду положить замоченную крупу (вместе с водой), морковь и довести до кипения, после варить 5–6 мин. Добавить сахар, изюм, молоко, снова довести до кипения и варить кашу на очень слабом огне 20–25 мин. Подавать молочную кашу со сливочным маслом.

Вторник: омлет или яичница С морковью и горошком, с ветчиной и сладким перцем, с цукини и сыром и даже сладкий яблочный — от омлета на завтрак, тем более такого необычного, не откажется ни один ребенок. Готовьте омлет из перепелиных яиц — в них больше полезных микроэлементов, чем в куриных, к тому же они менее аллергенны. Имейте в виду: самый воздушный и пышный омлет получается в духовке. Омлет с брокколи

Такой сковородки должно хватить на здоровый завтрак для всей семьи Фото: Getty Images / iStockphoto / Parents.ru Поделиться Поделиться





Вам понадобится: брокколи — 100 г; морковь — 1 шт.; яйцо куриное — 3 шт.; молоко — 3 ст. л.; соль — по вкусу. Приготовление: помойте морковь, после чего почистите и нарежьте кубиками. Брокколи помыть, разделить на соцветия. Брокколи и морковь приготовить в пароварке — 15 минут. Яйца взбить. Добавить молоко и соль, перемешать. К яично-молочной смеси добавить овощи и перемешать. Форму для выпекания (или пароварки) смазать маслом или положить фольгу в емкость для пароварки. В форму вылить омлет с брокколи и поставить в пароварку или духовку. Готовить 30 минут. Омлет с творогом

На этом моменте всем уже срочно хочется завтракать Фото: Getty Images / iStockphoto / Parents.ru Поделиться Поделиться





Вам понадобится:



яйца — 2 шт.; творог — 100 г; молоко детское — ½ стакана; соль — по вкусу. Приготовление: взбить яйца и всыпать туда соль. Возьмите творог и добавьте его в яичную смесь, затем разомните там его вилкой. После всё взбейте еще раз. Влейте половину стакана детского молока и перемешайте до однородной массы. На разогретую сковородку положите чайную ложечку сливочного масла и вылейте омлет. Когда он начнет закипать, помешайте деревянной лопаткой. Через 3 минуты убавьте огонь и накройте крышкой. Оставьте еще на 5 минут. Среда: паста (макароны) или молочный суп с вермишелью Да, и макароны тоже. Ведь мы помним, что углеводы на завтрак — основной источник энергии для дошкольника. Макароны любят практически все дети. Для того чтобы от них была польза, а не вред, выбирайте макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и не разваривайте их — правильные макароны должны оставаться твердоватыми. Прекрасным вариантом замены классической пасты может быть гречневая или рисовая лапша. Паста на завтрак хороша тем, что каждую неделю ее можно готовить совершенно по-разному. Она сочетается с сыром, яйцом, овощами. При отсутствии времени можно просто отварить макароны и посыпать их сверху тертым сыром. Периодически в макаронный день можно делать ребенку молочный суп с вермишелью.

Паста, запеченная в сырном соусе

Рецепт рассчитан на 4 порции Фото: Getty Images / iStockphoto / Parents.ru Поделиться Поделиться





Вам понадобится: паста — 300 г; сыр чеддер — 150 г; молоко — 600 мл; сливочное масло — 1 ст. л.; мука — 2 ст. л.; мускатный орех — ½ ч. л.; панировочные пшеничные сухари; сушеные специи; соль. Приготовление: сначала готовим соус. В кастрюле нагрейте молоко и растопите в нём масло. Затем, помешивая венчиком, медленно добавляйте муку, мешайте, пока соус не закипит. Далее сделайте огонь меньше и продолжайте помешивать еще 4–5 минут, пока соус не станет однородным. Затем добавьте мелко натертый сыр, приправьте перцем, солью, мускатным орехом и продолжайте смешивать до тех пор, пока расплавится сыр и соус станет полностью однородным, примерно 5 минут. Тем временем отварите пасту до состояния Al Dente, слейте воду. Выложите пасту в глубокие тарелочки, щедро полейте соусом, приправьте сушеными специями и посыпьте сухариками. Поставьте запекаться в предварительно нагретой духовке до 180 градусов на 10 минут. К столу пасту обязательно подавайте горячей. Четверг: запеканка Она может быть не только творожная, но и мясная, овощная или сырная. Секрет ее приготовления прост: измельчите желаемые ингредиенты, залейте соусом (подойдут взбитые яйца или обычная сметана), посыпьте тертым сыром и запеките в духовке. Если же ваше чадо — поклонник традиционного творожного варианта, добавляйте в запеканку изюм, финики или кусочки сухофруктов. Творожная запеканка с тыквой в мультиварке

Тыква придаст вашей запеканке индивидуальность Фото: Getty Images / iStockphoto / Parents.ru Поделиться Поделиться





Вам понадобится: творог — 500 г; тыква — 400 г; яйца — 3 шт.; манная крупа — 1/2 стакана; сахар — 1/2 стакана; сметана — 200 г; разрыхлитель — 1 ч. л.; ванильный сахар — 1 ч. л.; сливочное масло. Приготовление: тыкву натереть на терке. Можно нарезать кусочками. В яйца добавить сахар и взбить в пену. Просто немного взбить, до густоты не нужно. К взбитым яйцам добавить творог и перемешать. Добавить манку и перемешать. Добавить тыкву, разрыхлитель, ванилин и снова перемешать. Чашу мультиварки обильно смазать сливочным маслом и обсыпать манной крупой. Влить творожную массу в обмазанную чашу. Установить режим «выпечка» на 1 час. Но сразу после окончания программы не доставать. Надо оставить запеканку в режиме «подогрев» еще на 50 мин. И только после этого детская творожная запеканка с тыквой в мультиварке будет готова. Рисовая запеканка с изюмом

Выглядит стильно. Почти как торт Фото: Parents.ru Поделиться Поделиться





Вам понадобится: рис — ½ стакана; сахар — 1/4 стакана; яйцо куриное — 1 шт.; изюм и курага — 1 стакан; сметана — 1 ст. л. для теста и 2 ст. ложки для сладкого соуса; мед — 1 ст. л. для соуса; сливочное масло — для смазывания формы. Приготовление: в холодной воде несколько раз промойте рис и отварите его до полуготовности. Для этого нужно налить в кастрюлю много воды, прокипятить рис 10–15 мин., затем лишнюю воду слить через дуршлаг. Курагу и изюм тщательно промойте и залейте кипятком на несколько минут. Курагу измельчите. Кусочки кураги надо сделать примерно такого же размера, как и изюм. Смешайте яйцо и сахар в той емкости, в которой будете их взбивать. Миксером или венчиком взбейте сахар с яйцом до однородной пенистой массы. Теперь нужно тщательно перемешать все ингредиенты: полуотваренный рис, подготовленные сухофрукты, взбитые яйца и сметану. Сливочным маслом нужно промазать форму, в которой будете запекать. Затем выложите в нее будущую запеканку. Мы выбрали силиконовые формочки с детскими персонажами. Выпекайте сладкую рисовую запеканку с сухофруктами в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут. Следите за тем, чтоб запеканка не перегрелась, иначе пригоревший рис будет похрустывать на зубах. Запеканку можно полить вареньем, а можно приготовить сладкий и сытный соус. Для этого взбейте сметану и ложку меда. Соус готов, просто полейте им запеканку. Пятница: бутерброд Да-да, именно бутерброд! Приготовьте его правильно — тогда сомневаться в пользе не придется. Возьмите кусочек богатого полезными углеводами зернового хлеба или цельнозерновую булочку, положите пластик сыра, ломтик постной ветчины или вареной колбасы (в идеале — отварного мяса) и дополните этот набор листом салата, кружочком помидора или огурца на выбор. Творожные бутерброды

Это непохоже на привычный многим бутерброд с докторской, но тоже неплохо Фото: Getty Images / Westend61 / Parents.ru Поделиться Поделиться





Вам понадобится: хлеб творог (любой) — 100 г; сыр твердый — 100 г; яйцо куриное — 1 шт.; чеснок — 2 зубчика; колбаса — 100 г (по желанию); зелень (рубленая). Приготовление: протираем творог через сито (или берем уже готовый мелкозерновой), добавляем яйцо и хорошенько перемешиваем. Трем сыр на крупной терке. И отправляем к творожной массе. Добавляем соль по вкусу, зелень, давленый чеснок и тщательно перемешиваем. Трем на мелкой терке колбасу. Намазываем полученную массу на ломтики батона. Выкладываем бутерброды на противень. И отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 7 минут. Суббота: вареники Большинство детей не откажется полакомиться этим блюдом с утра. Домашние вареники с фруктовой или творожной начинкой можно делать заранее и хранить в морозильной камере, используя по мере необходимости. А ленивые вареники легко сделать прямо с утра. Ленивые вареники

Рецепт примерно на 3 порции Фото: Parents.ru Поделиться Поделиться





Вам понадобится: творог — 200 г; яйцо — 1 шт.; пшеничная мука — 4 ст. л.; коричневый сахар — 1 ст. л.; соль — по вкусу. Приготовление: выложите творог в большую миску и добавьте в него сахар. Добавьте одно куриное яйцо и перемешайте смесь. Измельчите творожную смесь в блендере. Это необходимо для того, чтобы белок, который содержится в твороге, лучше усвоился и переварился. При нагревании в процессе приготовления белок в твороге уплотняется. И еще при этом значительно улучшается консистенция массы, творог становится воздушным и однородным. К полученной массе добавьте пшеничную муку и замесите тесто для ленивых вареников. Если вы ограничены во времени, можно скатать тесто в колбаску и нарезать ее на одинаковые кусочки. Центр каждого кусочка прижмите пальцем. Это действие можно доверить маленькому помощнику. Поставьте кастрюлю с водой на большой огонь. Когда вода закипит, обязательно ее подсолите. Перебарщивать не нужно, чтобы вареники не разварились. После того как вода закипела, аккуратно опускайте в нее вареники. Когда вареники появятся на поверхности воды, это значит, что они почти готовы. После этого пусть варятся еще около 5 минут, не больше. Иначе могут развариться. Аккуратно, чтобы вареники не развалились, с помощью шумовки вынимайте их из воды в миску. Немного дайте им остыть. Добавьте к вареникам немного сливочного масла или сметаны. Чтобы украсить блюдо, можно в центр каждого вареника положить ягодку. Воскресенье: фруктовый салат Фрукты — идеальный вариант для завтрака. Используйте любые свежие ягоды и фрукты, которые найдете в холодильнике: апельсины, киви, яблоки, груши, клубнику. Заправьте салат нежирной сметаной или йогуртом без добавок, а для придания особого вкуса используйте полезные сухофрукты. Фруктовый салат с йогуртом

Такой гламурный завтрак должен понравиться детям Фото: Getty Images / EyeEm / Parents.ru Поделиться Поделиться





Вам понадобится:

яблоко — 1 шт.; мандарины — 2 шт.; банан — 1 шт.; йогурт — 1 стакан. Приготовление: каждый фрукт нарезать либо разделить на небольшие кусочки. Можно добавить немного распаренного изюма. Размер кусочков фруктов определяется исходя из возраста ребенка: маленьким крохам обязательно нужно как можно мельче нарезать все фрукты, деткам постарше полезно давать кусочки средних размеров, чтобы развивать жевательную мышцу. Затем полить фрукты йогуртом. Можно заменить йогурт равным количеством сметаны. Фруктовый салат тщательно перемешать. Сахар можно не добавлять — сладость салату придадут банан и изюм.