Огород на дому: секреты выращивания на балконе хрустящих огурчиков, сочных помидоров и свеклы

С нашими советами вы легко вырастите у себя на балконе даже огурец Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





Есть овощи, которые вы легко сможете вырастить на своем балконе и лоджии, будете удивлять родных и близких и не переживать за качество продуктов. В этой статье рассказываем, как получить дома свои хрустящие огурчики, сочные помидоры, зачем сажать на балконе свеклу и шпинат. Основные требования к балкону или лоджии — что на них можно вырастить

При правильном подходе зелень будет радовать вас постоянно Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





В первую очередь вы должны определить, сколько градусов тепла у вас на застекленном балконе или лоджии. Этот параметр основной. Многие культуры, такие как зеленый лук или томаты, могут выдержать перепады температуры, а вот для огурцов прохладное место губительно. На балконе не должно быть серьезных щелей, и нужно учитывать его освещенность.

— Проще всего на балконе вырастить зелень, например зеленый лук. Это одна из первых культур, которая может без проблем выращиваться даже в слабоосвещенных местах. Она достаточно быстро набирает массу, и в течение 30 дней уже можно снимать ее на салат, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Для лука, свеклы, шпината вполне комфортна температура 10–15 градусов. Если вы хотите просто переждать до начала дачного сезона, то не стоит рассчитывать на петрушку, укроп, сельдерей: они достаточно долго растут. С началом теплого сезона внимания на них не останется. Но если балкон — единственное место для огородничества, то можно и их посеять. Так же хорошо растет и зеленый салат. — Петрушка и сельдерей — это долго всходящие культуры. Но можно высадить заготовленные с осени корни и получить более скорую выгонку, чем при посеве семенами. Это самый простой и надежный вариант, — отмечает специалист. Многие успешно выращивают на балконе еще несколько культур — свеклу на зелень, огурцы, помидоры и шпинат. О них мы расскажем подробнее.

Свекла

Зелень свеклы очень полезна Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





Самое время проверить погреб. У многих к этому времени остается мягкая свекла или маленькая — то есть то, что не особо хочется использовать в приготовлении блюд. Посадите их в обычные цветочные горшки. — Так вы достаточно быстро получите листовую зелень. В течение 30 дней можно снимать ее и отправлять на борщ. А те, кто стряпают осетинские пироги, знают, что листья свеклы — один из самых их вкусных компонентов. Вместе с сыром получается очень вкусно, — уверяет агроном. Посадка очень простая: воткните свеклу хвостиком вниз в землю примерно наполовину и обильно полейте. Через семь дней уже получите первую ботву. Огурцы

Огурцу постоянно требуются подкормки Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





Самой прихотливой, но и одной из самых желанных культур для выращивания на балконе является огурец. Ему нужна повышенная температура и почвы, и воздуха, а также грамотный полив и подкормка. Среди сортов чаще всего сажают «Балконное чудо», «Городской огурчик», «Колибри», «Махаон». — Если на балконе 14–15 градусов и в почве 14 градусов, то огурец лучше пока не выращивать, а дождаться более теплого периода времени, — советует Людмила Шубина. — Лучше вырастить сначала рассаду в более теплом месте.

В горшке сделайте дырочки, засыпьте дренаж, а затем землю. Семена сажают на глубину двух сантиметров. При пикировке расстояние между рассадой должно быть не менее 10, а лучше 15 сантиметров — учитывайте это, выбирая кадушку. — В апреле-мае можно из рассадного горшка пересадить на постоянное место. Тогда и теплее будет. Идеальный горшок для одного огурца — пол-литровый, — отмечает агроном. — И если выбирать огурцы для балкона, то только самоплодные, партенокарпики, которые сами себя опыляют. Это не пчелоопыляемые гибриды, которые идут уже с завязями. В этом случае они будут себя реализовывать в полной мере. Огурцу необходимы постоянные подкормки, даже на грядках в открытом грунте — с периодичностью один раз в 10 дней. Что же говорить о балконе. Этому нужно уделить особое внимание. — Это могут быть естественные удобрения — травяной настой или птичий помет в разведении один к двадцати. Либо же настой навоза овечьего или коровьего в разведении один к десяти. И конечно, необходимо и минеральное питание, — объясняет специалист. — Выращивание в помещении требует особого подхода к кормлению растений, и опять же кормить нужно слабыми дозами, чтобы оно не накапливало нитраты. Как ни странно, в ограниченных объемах очень легко получить перекормленные плоды. Поэтому нужны низкие дозы и минеральных, и органических удобрений.

Почва должна быть очень рыхлая, влагоемкая, дышащая, поскольку в почве все процессы происходят только с присутствием кислорода. И если она будет каменная, без дренажа, то огурец будет плохо расти. — Можно использовать в качестве дренажа перлит, вермикулит, на дно положить кусочки керамзита, чтобы он хороший был и вода не застаивалась, — перечислила агроном. — При правильной технологии огурцы можно получить не только на балконе, но и на подоконнике. Благоприятная температура для них — 20–28 градусов. И ботву нужно постоянно опрыскивать, потому что огурец любит влажную атмосферу. Помидоры

Как зацвел томат, чуть-чуть трясите кисточку каждый день Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





Помидоры выращивать на балконе проще, и это не обязательно должны быть крошечные черри. Такие сорта, как «Анжелика» и «Баттерфляй», получаются достаточно крупными. Также идеальным объемом для рассады будет пол-литровый горшок. — У томатов есть свои сорта, например «Балконное чудо», и они не такие прихотливые, как огурцы. К температуре толерантны. Даже временное понижение до 5–10 градусов им не страшно, — объяснила Людмила Шубина. — Но когда они зацветают, то обязательно нужно производить легкое потряхивание веточек, чтобы пыльца опадала. С тычинок пыльца должна попадать всегда на пестик, тогда происходит хорошая завязываемость и оплодотворение в кисти томата.

Как зацвел томат, чуть-чуть трясите кисточку каждый день. И лучше всего делать это рано утром, до рассвета. — В это время пыльца самая жизнестойкая, — подчеркивает агроном. — Помидоры нужно поливать не так часто, как огурцы. Почва должна быть питательная, а лучше всего выращивать сорта, которые имеют лиановидную форму, то есть высокорослые, и, естественно, ведерко должно быть для них приличное по высоте. Шпинат

Шпинат очень полезен для здоровья Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





В последние годы особую популярность приобрел шпинат. И не зря! В нем огромное количество полезных веществ, а в выращивании он максимально прост. Очень грубо можно назвать его травой. — Шпинат — это травянистое растение, которое очень полезно и хорошо повышает гемоглобин. Также в нем очень много железа. Шпинат спокойно растет и при температуре 10–15 градусов, — объяснила Людмила Шубина.

Среди плодовитых сортов — «Жирнолистый», «Исполинский», «Крепыш», «Матадор». Еще один плюс — корневая система у шпината достаточно поверхностная, поэтому очень глубокие горшочки не потребуются. Но при этом не забудьте про обязательный дренаж на дне! Семена высаживаются в бороздки на глубину 1— 2 см . Обратите внимание, что шпинат не любит прямые солнечные лучи, поэтому выбирайте для него затемненное место.