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    Огород на дому: секреты выращивания на балконе хрустящих огурчиков, сочных помидоров и свеклы

    Получить свежие овощи дома легко, если подойти к делу с умом.

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    С нашими советами вы легко вырастите у себя на балконе даже огурец
    С нашими советами вы легко вырастите у себя на балконе даже огурецФото: Depositphotos
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    Есть овощи, которые вы легко сможете вырастить на своем балконе и лоджии, будете удивлять родных и близких и не переживать за качество продуктов. В этой статье рассказываем, как получить дома свои хрустящие огурчики, сочные помидоры, зачем сажать на балконе свеклу и шпинат.

    Основные требования к балкону или лоджии — что на них можно вырастить

    При правильном подходе зелень будет радовать вас постоянно
    При правильном подходе зелень будет радовать вас постоянноФото: Depositphotos
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    В первую очередь вы должны определить, сколько градусов тепла у вас на застекленном балконе или лоджии. Этот параметр основной. Многие культуры, такие как зеленый лук или томаты, могут выдержать перепады температуры, а вот для огурцов прохладное место губительно. На балконе не должно быть серьезных щелей, и нужно учитывать его освещенность.

    — Проще всего на балконе вырастить зелень, например зеленый лук. Это одна из первых культур, которая может без проблем выращиваться даже в слабоосвещенных местах. Она достаточно быстро набирает массу, и в течение 30 дней уже можно снимать ее на салат, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Для лука, свеклы, шпината вполне комфортна температура 10–15 градусов.

    Если вы хотите просто переждать до начала дачного сезона, то не стоит рассчитывать на петрушку, укроп, сельдерей: они достаточно долго растут. С началом теплого сезона внимания на них не останется. Но если балкон — единственное место для огородничества, то можно и их посеять. Так же хорошо растет и зеленый салат.

    — Петрушка и сельдерей — это долго всходящие культуры. Но можно высадить заготовленные с осени корни и получить более скорую выгонку, чем при посеве семенами. Это самый простой и надежный вариант, — отмечает специалист.

    Многие успешно выращивают на балконе еще несколько культур — свеклу на зелень, огурцы, помидоры и шпинат. О них мы расскажем подробнее.

    Свекла

    Зелень свеклы очень полезна
    Зелень свеклы очень полезнаФото: Depositphotos
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    Самое время проверить погреб. У многих к этому времени остается мягкая свекла или маленькая — то есть то, что не особо хочется использовать в приготовлении блюд. Посадите их в обычные цветочные горшки.

    — Так вы достаточно быстро получите листовую зелень. В течение 30 дней можно снимать ее и отправлять на борщ. А те, кто стряпают осетинские пироги, знают, что листья свеклы — один из самых их вкусных компонентов. Вместе с сыром получается очень вкусно, — уверяет агроном.

    Посадка очень простая: воткните свеклу хвостиком вниз в землю примерно наполовину и обильно полейте. Через семь дней уже получите первую ботву.

    Огурцы

    Огурцу постоянно требуются подкормки
    Огурцу постоянно требуются подкормкиФото: Depositphotos
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    Самой прихотливой, но и одной из самых желанных культур для выращивания на балконе является огурец. Ему нужна повышенная температура и почвы, и воздуха, а также грамотный полив и подкормка. Среди сортов чаще всего сажают «Балконное чудо», «Городской огурчик», «Колибри», «Махаон».

    — Если на балконе 14–15 градусов и в почве 14 градусов, то огурец лучше пока не выращивать, а дождаться более теплого периода времени, — советует Людмила Шубина. — Лучше вырастить сначала рассаду в более теплом месте.

    В горшке сделайте дырочки, засыпьте дренаж, а затем землю. Семена сажают на глубину двух сантиметров. При пикировке расстояние между рассадой должно быть не менее 10, а лучше 15 сантиметров — учитывайте это, выбирая кадушку.

    — В апреле-мае можно из рассадного горшка пересадить на постоянное место. Тогда и теплее будет. Идеальный горшок для одного огурца — пол-литровый, — отмечает агроном. — И если выбирать огурцы для балкона, то только самоплодные, партенокарпики, которые сами себя опыляют. Это не пчелоопыляемые гибриды, которые идут уже с завязями. В этом случае они будут себя реализовывать в полной мере.

    Огурцу необходимы постоянные подкормки, даже на грядках в открытом грунте — с периодичностью один раз в 10 дней. Что же говорить о балконе. Этому нужно уделить особое внимание.

    — Это могут быть естественные удобрения — травяной настой или птичий помет в разведении один к двадцати. Либо же настой навоза овечьего или коровьего в разведении один к десяти. И конечно, необходимо и минеральное питание, — объясняет специалист. — Выращивание в помещении требует особого подхода к кормлению растений, и опять же кормить нужно слабыми дозами, чтобы оно не накапливало нитраты. Как ни странно, в ограниченных объемах очень легко получить перекормленные плоды. Поэтому нужны низкие дозы и минеральных, и органических удобрений.

    Почва должна быть очень рыхлая, влагоемкая, дышащая, поскольку в почве все процессы происходят только с присутствием кислорода. И если она будет каменная, без дренажа, то огурец будет плохо расти.

    — Можно использовать в качестве дренажа перлит, вермикулит, на дно положить кусочки керамзита, чтобы он хороший был и вода не застаивалась, — перечислила агроном. — При правильной технологии огурцы можно получить не только на балконе, но и на подоконнике. Благоприятная температура для них — 20–28 градусов. И ботву нужно постоянно опрыскивать, потому что огурец любит влажную атмосферу.

    Помидоры

    Как зацвел томат, чуть-чуть трясите кисточку каждый день
    Как зацвел томат, чуть-чуть трясите кисточку каждый деньФото: Depositphotos
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    Помидоры выращивать на балконе проще, и это не обязательно должны быть крошечные черри. Такие сорта, как «Анжелика» и «Баттерфляй», получаются достаточно крупными. Также идеальным объемом для рассады будет пол-литровый горшок.

    — У томатов есть свои сорта, например «Балконное чудо», и они не такие прихотливые, как огурцы. К температуре толерантны. Даже временное понижение до 5–10 градусов им не страшно, — объяснила Людмила Шубина. — Но когда они зацветают, то обязательно нужно производить легкое потряхивание веточек, чтобы пыльца опадала. С тычинок пыльца должна попадать всегда на пестик, тогда происходит хорошая завязываемость и оплодотворение в кисти томата.

    Как зацвел томат, чуть-чуть трясите кисточку каждый день. И лучше всего делать это рано утром, до рассвета.

    — В это время пыльца самая жизнестойкая, — подчеркивает агроном. — Помидоры нужно поливать не так часто, как огурцы. Почва должна быть питательная, а лучше всего выращивать сорта, которые имеют лиановидную форму, то есть высокорослые, и, естественно, ведерко должно быть для них приличное по высоте.

    Шпинат

    Шпинат очень полезен для здоровья
    Шпинат очень полезен для здоровьяФото: Depositphotos
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    В последние годы особую популярность приобрел шпинат. И не зря! В нем огромное количество полезных веществ, а в выращивании он максимально прост. Очень грубо можно назвать его травой.

    — Шпинат — это травянистое растение, которое очень полезно и хорошо повышает гемоглобин. Также в нем очень много железа. Шпинат спокойно растет и при температуре 10–15 градусов, — объяснила Людмила Шубина.

    Среди плодовитых сортов — «Жирнолистый», «Исполинский», «Крепыш», «Матадор».

    Еще один плюс — корневая система у шпината достаточно поверхностная, поэтому очень глубокие горшочки не потребуются. Но при этом не забудьте про обязательный дренаж на дне! Семена высаживаются в бороздки на глубину 1—2 см. Обратите внимание, что шпинат не любит прямые солнечные лучи, поэтому выбирайте для него затемненное место.

    С нашими советами вы легко вырастите у себя на балконе даже огурец
    С нашими советами вы легко вырастите у себя на балконе даже огурецФото: Depositphotos
    При правильном подходе зелень будет радовать вас постоянно
    При правильном подходе зелень будет радовать вас постоянноФото: Depositphotos
    Зелень свеклы очень полезна
    Зелень свеклы очень полезнаФото: Depositphotos
    Огурцу постоянно требуются подкормки
    Огурцу постоянно требуются подкормкиФото: Depositphotos
    Как зацвел томат, чуть-чуть трясите кисточку каждый день
    Как зацвел томат, чуть-чуть трясите кисточку каждый деньФото: Depositphotos
    Шпинат очень полезен для здоровья
    Шпинат очень полезен для здоровьяФото: Depositphotos

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