Два авантюриста отправились в заплыв по Неве на льдине. Пришлось вызывать спасателей

Несмотря на запрет выхода на лед, кое-кто из петербуржцев рискнул не только на него ступить, но и отправиться в плавание. Видео с двумя людьми на льдине опубликовали 8 апреля в соцсетях очевидцы.



«Просто Нева, просто льдина, просто экстремалы. Очевидцы вызвали спасателей», — рассказал подписчик группы «Питер | Читай Пиши Люби» во «ВКонтакте».