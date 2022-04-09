Два авантюриста отправились в заплыв по Неве на льдине. Пришлось вызывать спасателей

Несмотря на запрет выхода на лед, кое-кто из петербуржцев рискнул не только на него ступить, но и отправиться в плавание. Видео с двумя людьми на льдине опубликовали 8 апреля в соцсетях очевидцы.
«Просто Нева, просто льдина, просто экстремалы. Очевидцы вызвали спасателей», — рассказал подписчик группы «Питер | Читай Пиши Люби» во «ВКонтакте».
Автор: vk.com/nestolica
На кадрах видно, как льдина плывет вдоль Октябрьской набережной. Один из путешественников сидит, другой — гребет веслом, а рядом с ними лежит что-то похожее на каяк.
Про таких же «мамонтят» «Фонтанка» рассказывала в феврале.