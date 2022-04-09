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    Два авантюриста отправились в заплыв по Неве на льдине. Пришлось вызывать спасателей

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    Несмотря на запрет выхода на лед, кое-кто из петербуржцев рискнул не только на него ступить, но и отправиться в плавание. Видео с двумя людьми на льдине опубликовали 8 апреля в соцсетях очевидцы.

    «Просто Нева, просто льдина, просто экстремалы. Очевидцы вызвали спасателей», — рассказал подписчик группы «Питер | Читай Пиши Люби» во «ВКонтакте».

    Автор: vk.com/nestolica

    На кадрах видно, как льдина плывет вдоль Октябрьской набережной. Один из путешественников сидит, другой — гребет веслом, а рядом с ними лежит что-то похожее на каяк.

    Про таких же «мамонтят» «Фонтанка» рассказывала в феврале.

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    Комментарии (2)

    hal9000
    Байдарочники..бред какой то нельзя по Неве покататься чтоли?!..
    An Net
    "рядом с ними лежит что-то похожее на каяк" фонтанка, вам как организаторам Фонтанка-SUP стыдно такое писать должно быть)
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