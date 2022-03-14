«Время запретов продиктовано самой жизнью». С завтрашнего дня в Петербурге нельзя выходить на лёд

«Помните, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью: ведь как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой — собственной жизнью!» — отмечают в ведомстве.



Нарушителей запрета будут привлекать к административной ответственности, грозятся в МЧС.



В конце февраля в Петербурге усилили контроль за водоемами. С января по февраль в городе спасли на льду 10 человек, еще почти 1,5 тысячи вывезли спасатели с опасных ледовых участков.

