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«Время запретов продиктовано самой жизнью». С завтрашнего дня в Петербурге нельзя выходить на лёд

С завтрашнего дня в Петербурге вступает в силу запрет выхода на лёд. Акваторию Финского залива будут усиленно проверять сотрудники полиции, поисковики и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, предупреждают 14 марта в ГУ МЧС по региону.

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«Помните, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью: ведь как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой — собственной жизнью!» — отмечают в ведомстве.

Нарушителей запрета будут привлекать к административной ответственности, грозятся в МЧС.

В конце февраля в Петербурге усилили контроль за водоемами. С января по февраль в городе спасли на льду 10 человек, еще почти 1,5 тысячи вывезли спасатели с опасных ледовых участков.

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Комментарии (2)

VKuser256393217
Все просто прекратите спасать !!!
Главный спец по технике консервации
Даже обладателям куваркода?
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