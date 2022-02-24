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Беглов поручил усилить контроль за безопасностью водоемов Петербурга

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С января по февраль в Петербурге спасли на льду 10 человек, ещё почти 1,5 тысячи вывезли спасатели с опасных ледовых участков. Было проведено более 500 патрульных рейдов, сообщили 24 февраля в пресс-службе Смольного.

По поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге усиливают контроль за водоемами и акваторией Финского залива. Выход на лед сейчас особенно опасен — он стал хрупким из-за перепадов температуры.

Оперативные службы следят за ледовой обстановкой и патрулируют береговую линию. Особое внимание уделяют рекам и каналам в центре города. Неву от заторов и скоплений льда спасает ледокол «Невская застава», уточнили в городской администрации.

«Фонтанка» рассказывала, как 10-летний мальчик провалился под лед на реке Утке. Его спасли дворник и прохожий, ребенок попал в реанимацию.

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Комментарии (6)

altnec
Что ж так орать-то, так ведь все подчиненные самки со своими самцами рабо-тать перестанут, кроме совокупления.
Random_spb
Усильте безопасность за нелегальными ночными кабаками которые кальянами смесями травят жителей. Луначарского 5 - веселье до утра под крышей местного бездействующего отдела полиции!!!
alexadmin
Big-low вообще от радости плясать должен - сиди тихо, не отсвечивай и про него никто не вспомнит месяц-два-год-навека. А там уж и растает все само.
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