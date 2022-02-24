Беглов поручил усилить контроль за безопасностью водоемов Петербурга

С января по февраль в Петербурге спасли на льду 10 человек, ещё почти 1,5 тысячи вывезли спасатели с опасных ледовых участков. Было проведено более 500 патрульных рейдов, сообщили 24 февраля в пресс-службе Смольного.

По поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге усиливают контроль за водоемами и акваторией Финского залива. Выход на лед сейчас особенно опасен — он стал хрупким из-за перепадов температуры.

Оперативные службы следят за ледовой обстановкой и патрулируют береговую линию. Особое внимание уделяют рекам и каналам в центре города. Неву от заторов и скоплений льда спасает ледокол «Невская застава», уточнили в городской администрации.