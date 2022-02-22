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Дворник и прохожий вытащили ребенка из реки Утки. Мальчик нахлебался воды и теперь в реанимации

Десятилетний ребёнок провалился под лёд.

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В Невском районе Петербурга дворник и случайный прохожий предотвратили трагедию — спасли 10-летнего мальчика, провалившегося под лёд. Он выжил, но попал в реанимацию.

О спасательной операции в полицию сообщила свидетельница событий. Женщина позвонила в дежурную часть в 15:45 понедельника и рассказала, что напротив дома 9 по улице Русановской из воды вытащили мальчика. Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, под лёд провалился 10-летний ребенок, живущий на Октябрьской набережной.

Школьника поместили в реанимацию в тяжелом состоянии — с диагнозом «утопление в пресной воде».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

АннаA
Таких детей дофига. Ходят, бродят, ишут приключения, пока родители на работе или еще где.
Частенько вижу, как дети болтаются одни после школы на площадках.
bluxer
Если у вас игла в яйце, а яйцо в утке, это ещё не значит, что вы Кащей Бессмертный.
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