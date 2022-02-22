Дворник и прохожий вытащили ребенка из реки Утки. Мальчик нахлебался воды и теперь в реанимации

В Невском районе Петербурга дворник и случайный прохожий предотвратили трагедию — спасли 10-летнего мальчика, провалившегося под лёд. Он выжил, но попал в реанимацию.



О спасательной операции в полицию сообщила свидетельница событий. Женщина позвонила в дежурную часть в 15:45 понедельника и рассказала, что напротив дома 9 по улице Русановской из воды вытащили мальчика. Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, под лёд провалился 10-летний ребенок, живущий на Октябрьской набережной.

Школьника поместили в реанимацию в тяжелом состоянии — с диагнозом «утопление в пресной воде».

