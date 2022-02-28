«Мамонтята». Юные петербуржцы дрейфовали на льдине с веслами из табличек, запрещающих выход на лёд

Для некоторых петербуржцев запрет выходить на лёд — совсем не помеха речным приключениям. Пару юных храбрецов, решивших уйти в заплыв на льдине, заметили на реке Мурзинке в Рыбацком.



«Развлекаются парни. А веслами у них служили таблички «выход на лёд запрещен», — поделилась подписчица группы «Вечернее Рыбацкое | Невский район» во «ВКонтакте».

