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    Ночью в Петербурге открывается сезон навигации

    В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге официально начинается навигационный период и уже не технологические разводки мостов. До этого переправы месяц готовили и настраивали к новому сезону.

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    «Все мосты подошли к началу навигации в полной готовности», — отмечают в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». С 10 марта в Петербурге провели около 50 технологических разводок, во время которых настраивали системы управления оборудованием в динамике после зимнего «сна», а также обслуживали и ремонтировали узлы разводного пролета, которые при наведенной переправе недоступны. Тестовые разводки прошли штатно, специалисты отладили внутренние системы и привели в порядок механизмы, заменив детали, которые выработали свой ресурс.

    График разводки мостов в 2022 году остался прежним. Актуальная информация о разводках переправ публикуется в реальном времени на портале «Мостотреста», на его странице во »ВКонтакте» и телеграм-канале, а также в бесплатном мобильном приложении «Мосты Петербурга».

    В Петербурге 18 разводных мостов. Из них 12 в период навигации разводятся регулярно. За 2021 год петербургские мосты разводились 2 177 раз, и по Неве было проведено 2 952 судна.

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    Комментарии (2)

    Андрей_78
    Почему-то мне эта новость напомнила как в начале зимы А.Д. громко отчитался перед горожанами, что город к отопительному сезону готов! И понеслось: то там трубы лопнули, то там отполение приостановили)

    Интересно, А.Д. чисто для проформы хоть кого-нибудь журит в Смольном за такие вот позорные подставы?

    Тоже самое и к Лисовцу, и к Повелию - сливают ведь губернатор не стыдясь)))
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