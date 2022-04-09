Ночью в Петербурге открывается сезон навигации

«Все мосты подошли к началу навигации в полной готовности», — отмечают в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». С 10 марта в Петербурге провели около 50 технологических разводок, во время которых настраивали системы управления оборудованием в динамике после зимнего «сна», а также обслуживали и ремонтировали узлы разводного пролета, которые при наведенной переправе недоступны. Тестовые разводки прошли штатно, специалисты отладили внутренние системы и привели в порядок механизмы, заменив детали, которые выработали свой ресурс.
График разводки мостов в 2022 году остался прежним. Актуальная информация о разводках переправ публикуется в реальном времени на портале «Мостотреста», на его странице во »ВКонтакте» и телеграм-канале, а также в бесплатном мобильном приложении «Мосты Петербурга».