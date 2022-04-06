«Фонтанка» публикует график разводки мостов в Петербурге на 2022 год

Ознакомиться с ним можно на официальном сайте учреждения. Там в режиме реального времени публикуется информация о планируемых разводках и положении крыльев пролета каждого моста.



Если коротко, то в графике с прошлого года ничего не поменялось. По-прежнему дважды за ночь будут разводить Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты.

