«Фонтанка» публикует график разводки мостов в Петербурге на 2022 год

Ознакомиться с ним можно на официальном сайте учреждения. Там в режиме реального времени публикуется информация о планируемых разводках и положении крыльев пролета каждого моста.
Если коротко, то в графике с прошлого года ничего не поменялось. По-прежнему дважды за ночь будут разводить Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты.
Разводка Сампсониевского, Гренадерского, Кантемировского мостов, перекинутых через Большую Невку, производится по предварительной заявке за двое суток.
«Фонтанка» напоминает, что в 2022 году навигационный сезон стартует с 10 апреля и финиширует 30 ноября на Неве, Большой и Малой Неве. Для остальных мостов, перекинутых через Большую Невку, он будет короче — с 20 апреля по 15 ноября.