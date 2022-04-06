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    «Фонтанка» публикует график разводки мостов в Петербурге на 2022 год

    «Мостотрест» 6 апреля опубликовал утвержденный график разводки мостов в навигационный период 2022 года.

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    Ознакомиться с ним можно на официальном сайте учреждения. Там в режиме реального времени публикуется информация о планируемых разводках и положении крыльев пролета каждого моста.

    Если коротко, то в графике с прошлого года ничего не поменялось. По-прежнему дважды за ночь будут разводить Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты.

    Фото: «Мостотрест»
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    Разводка Сампсониевского, Гренадерского, Кантемировского мостов, перекинутых через Большую Невку, производится по предварительной заявке за двое суток.

    «Фонтанка» напоминает, что в 2022 году навигационный сезон стартует с 10 апреля и финиширует 30 ноября на Неве, Большой и Малой Неве. Для остальных мостов, перекинутых через Большую Невку, он будет короче — с 20 апреля по 15 ноября.

    Фото: «Мостотрест»

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