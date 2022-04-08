«Не сворачивай с тропинки, ради бога». «Фонтанка» показывает глушь, куда катапультировались летчики МиГ-31

Дорогу к месту крушения указал житель деревни Белое, рассказал, что видел, как летел самолет. Похвалил летчиков — судя по всему, они специально увели истребитель подальше от населенного пункта.
Путь лежал по проторенной дороге — через поле борщевика и мимо охотничьей заимки. Туда же направлялась группа людей в форме, а также местные с лопатами и бензопилой. Пройти к самому месту крушения они не позволили, а еще посоветовали «не сворачивать с тропинки, ради бога» — недалеко были замечены медвежьи следы.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
МиГ-31 рухнул в районе поселка Торковичи около часа дня. «Фонтанка» показывала, как выглядит место крушения. В пресс-службе ЗВО сообщили, что возможной причиной падения стала техническая неисправность. По предварительной информации, при крушении никто не пострадал.