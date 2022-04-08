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    «Не сворачивай с тропинки, ради бога». «Фонтанка» показывает глушь, куда катапультировались летчики МиГ-31

    На месте крушения военного истребителя МиГ-31 под Лугой в Ленинградской области работает следственная группа, около восьми вечера туда прибыл вертолет — вероятно, доставил комиссию от Минобороны. Вечером 8 апреля туда наведался корреспондент «Фонтанки» и поделился свежими кадрами.

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    Дорогу к месту крушения указал житель деревни Белое, рассказал, что видел, как летел самолет. Похвалил летчиков — судя по всему, они специально увели истребитель подальше от населенного пункта.

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    Путь лежал по проторенной дороге — через поле борщевика и мимо охотничьей заимки. Туда же направлялась группа людей в форме, а также местные с лопатами и бензопилой. Пройти к самому месту крушения они не позволили, а еще посоветовали «не сворачивать с тропинки, ради бога» — недалеко были замечены медвежьи следы.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    МиГ-31 рухнул в районе поселка Торковичи около часа дня. «Фонтанка» показывала, как выглядит место крушения. В пресс-службе ЗВО сообщили, что возможной причиной падения стала техническая неисправность. По предварительной информации, при крушении никто не пострадал.

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    Комментарии (3)

    Главный спец по технике консервации
    "Похвалил летчиков — судя по всему, они специально увели истребитель подальше от населенного пункта." - а как иначе?! Без этого у нас ковшей не случается.
    Never_Mind
    Ну да, тропинки, столбы - глушь аццкая... )
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