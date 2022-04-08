МиГ — всмятку, парашюты спасли экипаж. Как «Лисья гончая» приложилась под Лугой

Примерно в полдень 8 апреля в лесу у озера Белое потерпел крушение истребитель МиГ-31. Первыми об этом сообщили рыбаки. Они же заметили в небе два парашюта. Столб дыма был виден из ближайшей деревни.
Образовалась огромная воронка с пламенем на дне, вокруг — с корнем вырваны высокие сосны, множество обломков (части фюзеляжа с военной маркировкой, на одном из них можно разглядеть надпись «Подключение наземных насосов»). Стойки шасси, патрубки, обломки двигателя, круглый баллон с сжатым азотом (такие устанавливаются перед вылетом на реактивные самолеты одновременно с заправкой топливом и кислородом).
По предварительным данным, самолет вылетел не из Ленобласти и не с военных аэродромов в Петербурге. Есть предположение, что с аэродрома Хотилово в Тверской области. Скорее всего, был без вооружения.
По словам опрошенных экспертов, удар о землю был очень сильным:
«Непохоже, что падал на бреющем полете, приложился мощно. Судя по фото, фрагменты все мелкие. Обычно же остаются фрагменты киля или крыла».
Как сообщили 47news в пресс-службе Западного военного округа, попавший в аварию истребитель выполнял плановый учебно-тренировочный полёт.
«Экипаж катапультировался. К месту происшествия были направлены три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы, — рассказали в ведомстве, добавив, — самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет». В ЗВО также подтвердили, что речь о МиГ-31. «По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность».
МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик, разработанный в 1970-х. На вооружение принят в 1981-м. Способен уничтожать цели на любой высоте днем и ночью, при сложных метеоусловиях. Скорость до 3000 км/ч, весит 40 тонн. На Западе получил название Foxhound, то есть «лисья гончая».
По данным 47news, летчики целы, обошлось без переломов. Один из опрошенных авиаэкспертов рассказал нашему изданию, какой регламент после катапультирования. Кстати, как он пояснил, безопасной высотой для такой экстренной процедуры считается 200 метров.
— Катапультирование происходит за доли секунды, действия летчиков — на уровне рефлексов. Отстреливается фонарь с пиропатроном. Летчик вылетает из кабины вместе с креслом, если это происходит на большой высоте, некоторое время может оставаться в нем, затем отстегивает.
По словам другого собеседника, у каждого пилота есть так называемый НАЗ — носимый аварийный запас.
— В нем радиостанция типа «Комар». На ее сигнал идут вертолеты спасения. Если площадь участка позволяет, парашют выкладывается в форме креста. Если летчик принимает решение двигаться самостоятельно, то парашют выкладывается в форме стрелки в направлении его движения.
МиГи относятся к судам дальнего радиуса действия и летают, как правило, выше облаков — в 12–13 тысячах метров от земли.
— Не раз модернизировались, последний раз в начале 2010-х. Одна из модификаций создавалась для поражения низко летающих космических спутников. А самая широко известная разновидность — та, что позволяет нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Какая именно это была модель, мы не знаем, но можно допустить, что летала не больше 20 лет. Важен не столько возраст, сколько обслуживание, — говорит собеседник.
Выяснять причины будет специальная комиссия, говорят эксперты: «Если грубо, то причины делятся на два класса: отказ матчасти — некачественный ремонт, несвоевременное техобслуживание или качество топлива. Либо человеческий фактор, ошибки экипажа. Как правило, причина в совпадении от трех до пяти факторов. Некоторые модели МиГ-31 комплектуются бортовыми самописцами, или «черными ящиками»».
Вся информация о произошедшем появится после работы соответствующей комиссии. Но военное ведомство непублично, оно редко делится результатами с общественностью.
Виктор Смирнов, Андрей Карлов, 47news