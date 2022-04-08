МиГ — всмятку, парашюты спасли экипаж. Как «Лисья гончая» приложилась под Лугой

Примерно в полдень 8 апреля в лесу у озера Белое потерпел крушение истребитель МиГ-31 . Первыми об этом сообщили рыбаки. Они же заметили в небе два парашюта. Столб дыма был виден из ближайшей деревни.

Образовалась огромная воронка с пламенем на дне, вокруг — с корнем вырваны высокие сосны, множество обломков (части фюзеляжа с военной маркировкой, на одном из них можно разглядеть надпись «Подключение наземных насосов»). Стойки шасси, патрубки, обломки двигателя, круглый баллон с сжатым азотом (такие устанавливаются перед вылетом на реактивные самолеты одновременно с заправкой топливом и кислородом).

По предварительным данным, самолет вылетел не из Ленобласти и не с военных аэродромов в Петербурге. Есть предположение, что с аэродрома Хотилово в Тверской области. Скорее всего, был без вооружения.



По словам опрошенных экспертов, удар о землю был очень сильным:



«Непохоже, что падал на бреющем полете, приложился мощно. Судя по фото, фрагменты все мелкие. Обычно же остаются фрагменты киля или крыла».



Как сообщили 47news в пресс-службе Западного военного округа, попавший в аварию истребитель выполнял плановый учебно-тренировочный полёт.



«Экипаж катапультировался. К месту происшествия были направлены три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы, — рассказали в ведомстве, добавив, — самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет». В ЗВО также подтвердили, что речь о МиГ-31. «По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность».

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик, разработанный в 1970-х. На вооружение принят в 1981-м. Способен уничтожать цели на любой высоте днем и ночью, при сложных метеоусловиях. Скорость до 3000 км/ч, весит 40 тонн. На Западе получил название Foxhound, то есть «лисья гончая».

