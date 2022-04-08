    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    4 м/с, южн

    738мм

    91%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Упавший под Лугой самолет — военный истребитель МиГ-31

    Под Лугой упал не легкомоторный самолет, а военный истребитель МиГ-31. Об этом «Фонтанке» сообщили источники 8 апреля.

    13
    Печать

    «Фонтанка» писала, что сообщение о крушении самолета в районе посёлка Торковичи поступило около часа дня.

    Очевидцы сообщали о том, что вблизи предполагаемого места падения заметен столб черного дыма и видели парашютистов. Данные о судьбе экипажа уточняются.

    На место крушения выехали сотрудники чрезвычайных служб.

    © Фонтанка.Ру

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (13)

    Доверчивый_5e4ce296a0900
    Хорошо, что до Украины не долетел, спас чьи-то жизни.
    Kuzma
    Пилоты или техники будут компенсировать ущерб?
    274593243
    молимся, чтобы экипаж выжил.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний