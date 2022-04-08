В Ленобласти потерпел крушение самолет, очевидцы заметили парашюты

Самолет, по предварительным данным, потерпел крушение в Лужском районе Ленобласти.
Как пишет 47news 8 апреля, ссылаясь на правоохранительные органы, авария произошла, предварительно, около часа дня в районе поселка Торковичи. Вблизи предполагаемого места падения заметен столб черного дыма. Очевидцы рассказывают, что видели парашюты.
В администрации района изданию сообщили, что на место происшествия выехали чиновники и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
В пресс-службе ЗВО говорят, что сведений о крушении военных самолетов не поступало.