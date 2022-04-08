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    В Ленобласти потерпел крушение самолет, очевидцы заметили парашюты

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    Самолет, по предварительным данным, потерпел крушение в Лужском районе Ленобласти.

    Как пишет 47news 8 апреля, ссылаясь на правоохранительные органы, авария произошла, предварительно, около часа дня в районе поселка Торковичи. Вблизи предполагаемого места падения заметен столб черного дыма. Очевидцы рассказывают, что видели парашюты.

    В администрации района изданию сообщили, что на место происшествия выехали чиновники и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

    В пресс-службе ЗВО говорят, что сведений о крушении военных самолетов не поступало.

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    Комментарии (10)

    Xodok1
    Еще в полях белеет снег,
    А воды уж весной шумят
    hal9000
    Нормально бахнуло ..В баках похоже было на хорошо поразвлекаться в воздухе...тока заправился а тут запищало все..загудело..Дану нафиг на этом кресле с катапультой...некомфортно..как долбанет тока...не очень то приятно лететь в атмосфере непойми куда
    274547244
    Может быть спортивный самолёт с парашютистами. В Сиворицах аэродром спортивный есть, между Гатчиной и Сиверской.
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