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    Путин поздравил петербургскую больницу с юбилеем — 80-летием

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    Введенская больница — единственное медицинское учреждение Петербурга, открывшееся в блокадном Ленинграде, отмечает юбилей — 80-летие. Коллектив и ветеранов больницы поздравил президент РФ Владимир Путин.

    Фото: Citywalls.ru
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    Поздравление от имени главы государства Введенской больнице опубликовано 7 апреля на сайте Кремля. В тексте телеграммы говорится о подвиге медицинских работников во время блокады Ленинграда: «Ваша легендарная больница по праву считается одним из ведущих медицинских учреждений Санкт-Петербурга и всей страны. В истории блокадного Ленинграда, в памяти людей навсегда останется подвиг врачей, всех работников Введенской больницы, которые в тяжелейших условиях с честью выполняли свой профессиональный, человеческий долг, не щадя собственных жизней, оказывали помощь ленинградцам и защитникам города, дарили им надежду, искреннее внимание и заботу».

    Президент отметил, что нынешний коллектив стационара уважает традиции своих предшественников, в больнице совершенствуется диагностическая и лечебная база, внедряются прогрессивные методы лечения.

    Фото: Citywalls.ru

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