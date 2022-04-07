Покинувшие Россию журналисты «Новой газеты» запустили новое издание

Сотрудники «Новой газеты», покинувшие Россию, запустили издание «Новая газета. Европа». Журналисты планируют освещать происходящие в стране и мире события для тех, кто разделяет европейские ценности.
Как сообщает главный редактор медиа Кирилл Мартынов в Telegram 7 апреля, это самостоятельный проект, независимый от приостановившей свой выход «Новой» как юридически, так и фактически.
Между тем сотрудники нового издания выразили надежду на то, что «Новая газета» возобновит свою работу в Москве. «Мы уверены, что газета с такой историей не может быть уничтожена», — гласит запись в мессенджере.
Сейчас в YouTube создан канал медиа, на него подписано уже более 500 человек. «Новая газета. Европа» будет публиковать материалы в Telegram и других социальных сетях.
28 марта «Новая газета» объявила о приостановке выхода после второго предупреждения Роскомнадзора. Поводом для уведомления от РКН стало «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два замечания от ведомства в течение года являются основанием для прекращения деятельности СМИ, согласно решению суда.