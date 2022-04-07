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    Покинувшие Россию журналисты «Новой газеты» запустили новое издание

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    Сотрудники «Новой газеты», покинувшие Россию, запустили издание «Новая газета. Европа». Журналисты планируют освещать происходящие в стране и мире события для тех, кто разделяет европейские ценности.

    Как сообщает главный редактор медиа Кирилл Мартынов в Telegram 7 апреля, это самостоятельный проект, независимый от приостановившей свой выход «Новой» как юридически, так и фактически.

    Между тем сотрудники нового издания выразили надежду на то, что «Новая газета» возобновит свою работу в Москве. «Мы уверены, что газета с такой историей не может быть уничтожена», — гласит запись в мессенджере.

    Сейчас в YouTube создан канал медиа, на него подписано уже более 500 человек. «Новая газета. Европа» будет публиковать материалы в Telegram и других социальных сетях.

    28 марта «Новая газета» объявила о приостановке выхода после второго предупреждения Роскомнадзора. Поводом для уведомления от РКН стало «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два замечания от ведомства в течение года являются основанием для прекращения деятельности СМИ, согласно решению суда.

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    Комментарии (3)

    274570251
    Очень круто! Молодцы! Вместе мы победим!
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