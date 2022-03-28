«Новая газета» объявила о приостановке выхода после второго предупреждения Роскомнадзора

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — до окончания специальной операции на территории Украины», — гласит текст сообщения медиа в Telegram-канале.

Поводом для второго предупреждения стало «упоминание НКО-иноагента без маркировки», конкретизирует ТАСС.

Отметим, что два замечания от РКН в течение года являются основанием для прекращения деятельности СМИ, согласно решению суда.

Напомним, первое письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Роскомнадзор вынес «Новой газете» 22 марта. Основанием для этого стало отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале медиа.

