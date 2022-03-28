«Новая газета» объявила о приостановке выхода после второго предупреждения Роскомнадзора

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — до окончания специальной операции на территории Украины», — гласит текст сообщения медиа в Telegram-канале.
Поводом для второго предупреждения стало «упоминание НКО-иноагента без маркировки», конкретизирует ТАСС.
Отметим, что два замечания от РКН в течение года являются основанием для прекращения деятельности СМИ, согласно решению суда.
Напомним, первое письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Роскомнадзор вынес «Новой газете» 22 марта. Основанием для этого стало отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале медиа.
До этого главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов заявил, что решил передать в фонд помощи украинским беженцам Нобелевскую медаль премии мира, полученную в 2021 году.
11 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по Правилу 39 регламента суда (срочные меры) и призвал правительство РФ воздержаться от воспрепятствования работе «Новой газеты». Ранее главред издания обратился в суд с просьбой указать российским властям «не вмешиваться в законную деятельность российских СМИ», освещающих специальную операцию на территории Украины, а также «воздерживаться от блокирования информационных материалов, содержащих мнения, отличные от официальной точки зрения российских властей».