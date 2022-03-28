FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Новая газета» объявила о приостановке выхода после второго предупреждения Роскомнадзора

Роскомнадзор вынес повторное предупреждение редакции «Новая газета» о недопустимости нарушения законодательства РФ. Об этом 28 марта заявило само СМИ.

19
Печать

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — до окончания специальной операции на территории Украины», — гласит текст сообщения медиа в Telegram-канале.

Поводом для второго предупреждения стало «упоминание НКО-иноагента без маркировки», конкретизирует ТАСС.

Отметим, что два замечания от РКН в течение года являются основанием для прекращения деятельности СМИ, согласно решению суда.

Напомним, первое письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Роскомнадзор вынес «Новой газете» 22 марта. Основанием для этого стало отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале медиа.

До этого главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов заявил, что решил передать в фонд помощи украинским беженцам Нобелевскую медаль премии мира, полученную в 2021 году.

11 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по Правилу 39 регламента суда (срочные меры) и призвал правительство РФ воздержаться от воспрепятствования работе «Новой газеты». Ранее главред издания обратился в суд с просьбой указать российским властям «не вмешиваться в законную деятельность российских СМИ», освещающих специальную операцию на территории Украины, а также «воздерживаться от блокирования информационных материалов, содержащих мнения, отличные от официальной точки зрения российских властей».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Селф
Не понимаю, в чём проблема маркировку иноагента прилепить? Стыдно что ли? Дык у этих господ ни стыда, ни совести уже давно нет, они и слов таких не знают. Прилепи маркировку и выпускай свою Новую... Вон Росбалт прилепил и выходит, не комплексует)
Савва Морозов
такой "правдой" весь ю-туб завален - укроспецы там уже под Москвой.
Leo.S
Правда теперь выдается исключительно только дозированно и через провластные СМИ. Хрустальная мечта -запретить думать и анализировать.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний