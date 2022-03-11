ЕСПЧ указал властям России на недопустимость вмешательства в работу «Новой газеты»

«Заявителями являются две компании — АНО РИД «Новая газета» и ООО «Телеканал "Дождь"»* (включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) — и два российских гражданина — Дмитрий Андреевич Муратов и Наталья Владимировна Синдеева», — гласит текст документа. Запрос о срочных мерах был сделан ими в рамках жалобы на нарушение 10-й статьи Конвенции (свобода выражения мнений).

Отмечается, что главред «Новой» Дмитрий Муратов обратился в ЕСПЧ с заявлением, в котором попросил суд указать российскому правительству «не вмешиваться в законную деятельность российских СМИ», в том числе «Новой газеты», освещающих специальную операцию на территории Украины, а также «воздерживаться от блокирования информационных материалов, содержащих мнения, отличные от официальной точки зрения российских властей».



Помимо этого, в своем заявлении Муратов указал, что Роскомнадзор потребовал от газеты удалить материалы о спецоперации в Украине, опубликованные в период с 24 февраля по 1 марта, а также заблокировал телеканал «Дождь» и еще несколько других СМИ.



Напомним, 4 марта депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении наказания за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил. Нарушившие его физические лица могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Если фейки были созданы должностными лицами или организованной группой, им грозит уже от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в 3–5 млн рублей. «Заведомо ложные фейки с тяжкими последствиями» потянут уже на 10–15 лет тюрьмы.

