Песков: Закон о наказании за фейки про ВС РФ принят, и его нужно исполнять

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал принятие закона об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ.



«Закон принят, и его нужно исполнять», — резюмировал 5 марта Дмитрий Песков в эфире «Радио Маяк».



По его словам, такие меры потребовались, так как против России была развернута «абсолютно беспрецедентная информационная война». Представитель Кремля полагает, что властям нужно было принять «соответствующей жесткости закон».



Депутаты Госдумы накануне приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении наказания за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил. Нарушившие его физические лица могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Если фейки создавались должностными лицами или организованной группой, им грозит уже от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в 3–5 млн рублей. «Заведомо ложные фейки с тяжкими последствиями» потянут уже на 10–15 лет тюрьмы.

