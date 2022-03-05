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Песков: Закон о наказании за фейки про ВС РФ принят, и его нужно исполнять

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Пресс-секретарь российского президента прокомментировал принятие закона об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ.

«Закон принят, и его нужно исполнять», — резюмировал 5 марта Дмитрий Песков в эфире «Радио Маяк».

По его словам, такие меры потребовались, так как против России была развернута «абсолютно беспрецедентная информационная война». Представитель Кремля полагает, что властям нужно было принять «соответствующей жесткости закон».

Депутаты Госдумы накануне приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении наказания за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил. Нарушившие его физические лица могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Если фейки создавались должностными лицами или организованной группой, им грозит уже от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в 3–5 млн рублей. «Заведомо ложные фейки с тяжкими последствиями» потянут уже на 10–15 лет тюрьмы.

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Комментарии (12)

А13579
Прочитав предыдущую статью, понимаю, что лучше не в интернете что-то комментировать, а бухать и летать на машине по городу, устраивая аварии. Статья за это куда мягче.
Komarinsk2019
А я видело фейковые снимки из фейкового метро, где замученные фейковые люди вповалку спят с фейковыми детьми и собаками. Даже животных из своево галивуда приперли для съемок, ироды!
274461096
Так что же такое фейк - событие, которого реально не было, или реальное событие, про которое МО РФ тупо не желает рассказывать?!.
Горловка, Донбасс, Украина
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