Роскомнадзор вынес предупреждение «Новой газете»

Роскомнадзор вынес «Новой газете» официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости.



Причиной стало отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале. Никаких подробностей пока не приводится, в издании также не прокомментировали предупреждение. Еще одно такое же замечание от РКН в течение года может стать основанием для прекращения деятельности СМИ по суду.



Ранее сегодня главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов заявил, что выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль, чтобы передать вырученные деньги на гуманитарную помощь украинским беженцам.

