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Роскомнадзор вынес предупреждение «Новой газете»

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Роскомнадзор вынес «Новой газете» официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости.

Причиной стало отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале. Никаких подробностей пока не приводится, в издании также не прокомментировали предупреждение. Еще одно такое же замечание от РКН в течение года может стать основанием для прекращения деятельности СМИ по суду.

Ранее сегодня главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов заявил, что выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль, чтобы передать вырученные деньги на гуманитарную помощь украинским беженцам.

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Комментарии (15)

PFEIFER
Они еще не написали, что русский солдат Миша сегодня продал украинцам танк за 10000 долларов и гражданство. Тогда бы их точно прикрыли бы.
Für eine Belohnung von 10.000 Dollar (knapp 9100 Euro) und die Aussicht auf eine ukrainische Staatsbürgerschaft hat ein russischer Soldat seinen Panzer aufgegeben. Das sagte Viktor Andrusiv, ein Berater des ukrainischen Innenministers, laut „Ukraine World“.
Bis zum Ende des Krieges soll der Mann, welcher Misha genannt wird, mit Küche, Telefon, TV und Dusche komfortabel leben. Vorher war er von seiner geflohenen Panzerkolonne alleingelassen worden und sah keinen Sinn im Kampf.
Pilat
Ценность нобелевской премии после Обамы, даже ниже чем цена черного лома по которой можно эту медальку сдать в переплавку.
А если они успеют дать её еще и Зеленскому, то за предложение стать нобелевским лауреатом будут просто бить морду.
Denis_5e4cccd08a04e
Новой газете респект. Это реально сильное и честное издание. Желаю выдержать это сложное время!
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