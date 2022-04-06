Юрист объяснил, что вам грозит за нелегальную покупку наличной валюты

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Оказаться в тюрьме можно, лишь регулярно зарабатывая на этом. Порог, с которого хотя бы теоретически участнику обмена начинает грозить лишение свободы, — 2,25 млн рублей. Все что ниже под состав статей Уголовного кодекса не попадает.

После первого шока 9 марта, когда ЦБ де-факто ввел запрет на свободную продажу валюты в стране и разрешил снимать с валютных счетов не более 10 тысяч долларов, граждане бросились искать способы все же найти бумажные евро и доллары. Довольно быстро сложился забытый было черный рынок валюты, который в силу своей шаткости преподносил удивительные сюрпризы, например евро по 350 рублей.



Однако не прошло и месяца, как этот самый рынок повзрослел. Спреды (разница между курсом покупки и курсом продажи) сократились до 3–5 рублей, желающих продать валюту стало чуть ли не больше тех, кто хочет ее купить, да и сам обменный курс стал стремительно приближаться к ориентирам, задаваемым Центральным банком. К примеру, 6 апреля покупатели, выставляя заявки в специализированных каналах в Telegram, рассчитывали купить евро по 97 и даже 95 рублей за евро, и многие из этих заявок удовлетворялись.

В среду, 6 апреля, российские СМИ со ссылкой на членов Ассоциации юристов России сообщили, что за торговлю валютой может грозить тюремный срок до 5 лет. Одновременно с этим ФНС разослала в свои территориальные органы письма с требованием активнее противодействовать расширению валютных операций на черном рынке, в том числе в контакте с полицией. Согласно позиции ФНС, «покупка и продажа в обход банков ведётся в телеграм-каналах и интернет-сервисах, в нынешних условиях это «несёт угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».



Однако председатель петербургского отделения Российского союза налогоплательщиков (РСН) юрист Александр Рокин специально для «Фонтанки» пояснил: если покупать валюту только «для себя», в небольших объемах, уголовного состава не будет.

«Незаконный — то есть не через банки — обмен валюты описан в ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях: «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». За него предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 75 до 100% от суммы операции», — объясняет Александр Рокин. Никакого уголовного преследования и тем более угрозы лишения свободы в данном случае быть не может.

Более того, полиции придется доказывать факт обмена валюты. В ход могут пойти купюры с переписанными номерами, специальные жидкости, окрашивающие руки тех, кто прикасается к купюрам, и пр. Наиболее вероятным вариантом может стать «контрольная закупка», полагает юрист, — когда оперативник специально будет искать продавца в форумах или телеграм-каналах, назначит ему встречу и зафиксирует факт обмена деньгами. Могут быть и более экзотические случаи, когда сотрудники полиции специально будут следить за спекулянтом или же склонят к сотрудничеству второго участника сделки.



Однако Александр Рокин подчеркивает: все эти ухищрения и сложности в конечном случае приведут максимум к сдаче обмененной валюты государству. Придется ли отдать все или только 75% — решит суд.

Куда более серьезной ситуация может стать, если за один раз обменивается более 2,25 млн рублей. Именно такая сумма имеется в виду в статье 171 Уголовного кодекса — «Незаконное предпринимательство». Поскольку по российским законам обмен валюты могут осуществлять только банки, а у валютного спекулянта заведомо нет никакой банковской лицензии, его деятельность на этом поле как раз и является составом преступления по этой статье.

«В УК указано, что в крупном размере должны быть либо ущерб гражданам или государству, либо доход преступника. Однако вряд ли сотрудники правоохранительных органов будут высчитывать реальный доход продавцов валюты от каждой операции, и они будут принимать за ущерб государству всю сумму, которая будет фигурировать в процессе обмена, — рассуждает Александр Рокин. — Если она окажется больше 2,25 млн рублей, то продавцу валюты грозит максимум арест на 6 месяцев. Другие возможные варианты — штраф до 300 тысяч рублей или в размере доходов осужденного до 2 лет. Кроме того, возможно, будут назначены обязательные работы до 480 часов».

