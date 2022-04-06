ФНС объединяется с полицией в борьбе с валютными операциями на «чёрном рынке»

В пресс-службе ФНС подтвердили, что в последнее время участились случаи незаконных валютных операций, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учётом имеющихся возможностей органов внутренних дел. Как уточняется, спекуляции частных лиц не подпадают под мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства, объявленный в марте.

Федеральная налоговая служба разослала по территориальным органам письмо с поручением организовать взаимодействие с полицией, чтобы выявлять куплю-продажу иностранной валюты «с рук». Об этом 6 апреля сообщает РБК.

Документ, который распространила ФНС, датирован 23 марта. В нём сказано, что покупка и продажа в обход банков ведётся в телеграм-каналах и интернет-сервисах, в нынешних условиях это «несёт угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».



Предполагается, что сотрудничество налоговиков и полиции также будет направлено на то, чтобы выявлять и пресекать деятельность граждан и организаций, уклоняющихся от уплаты налогов.



За нарушение валютного законодательства предусмотрена административная ответственность (статья 15.25 КоАП). Для тех, кто ставит внебанковский обмен на коммерческий поток, есть уже уголовные санкции по статье 171 УК РФ за «Незаконное предпринимательство» либо по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Вопрос об ужесточении законодательства поднимался, но в Совфеде заявили, что вводить ответственность за разовые операции не планируют.



«Фонтанка» писала о том, как развивается чёрный рынок, стихийно родившийся в соцсетях в первые дни после запрета обмена наличной валюты в банках.

