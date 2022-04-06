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    Первое дело о призывах к санкциям. Алтайского издателя могут оштрафовать на полмиллиона

    На издателя одной из самых тиражных газет в республике Алтай составили протокол за призывы к санкциям. Это первое подобное дело в России.

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    О «первопроходце» 6 апреля в своем телеграм-канале рассказал юрист Павел Чиков. Протокол составлен на издателя «Листка», редакция которого находится в Горно-Алтайске.

    Как рассказал «Фонтанке» учредитель издания Сергей Михайлов, пока протокол никто в редакции не видел. Известно, что речь идет о материале от 30 марта. В нем сообщалось о возможном запрете для некоторых республиканских чиновников, включая главу Алтая, на посещение «цивилизованных стран».

    Михайлов отметил, что с начала спецоперации на территории Украины редакция получила уже 4 протокола за дискредитацию российских военнослужащих. Адресованы они издателю, а не главреду. Последний сменился в начале марта и в настоящее время находится за пределами России.

    В недавнем прошлом была заблокирована группа газеты во «ВКонтакте», а ее сайт недоступен еще с мая 2016 года. «Листок» печатается в бумажном варианте — по данным за 2021 год, у газеты был самый большой в республике тираж. На фоне конфликта с уже бывшим главой республики в редакции проходили обыски, а Михайлова арестовывали.

    Кодекс об административных правонарушениях пополнился двумя новыми статьями в начале марта: за призывы к санкциям — статья 20.3.4, наказание от 30 тысяч для физлиц и до 500 для юридических; по ст. 20.3.3 штрафы аналогичные, а если к дискредитации ВС РФ добавляются призывы митинговать, то они возрастают — от 50 тысяч до миллиона.

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    Комментарии (3)

    М.Венедиктов
    Интересно, на каком основании юристы алтайской прокуратуры сделали вывод, что этот "Листок" кто-то из уполномоченных на введение санкций лиц читает? Алтай, безусловно, жемчужина России, но и скромность - это не всегда плохо…
    AKM
    Путин говорил, что санкции России только на пользу. Его тоже надо привлечь?
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