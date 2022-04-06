Первое дело о призывах к санкциям. Алтайского издателя могут оштрафовать на полмиллиона

О «первопроходце» 6 апреля в своем телеграм-канале рассказал юрист Павел Чиков. Протокол составлен на издателя «Листка», редакция которого находится в Горно-Алтайске.



Как рассказал «Фонтанке» учредитель издания Сергей Михайлов, пока протокол никто в редакции не видел. Известно, что речь идет о материале от 30 марта. В нем сообщалось о возможном запрете для некоторых республиканских чиновников, включая главу Алтая, на посещение «цивилизованных стран».



Михайлов отметил, что с начала спецоперации на территории Украины редакция получила уже 4 протокола за дискредитацию российских военнослужащих. Адресованы они издателю, а не главреду. Последний сменился в начале марта и в настоящее время находится за пределами России.

