Первое дело о призывах к санкциям. Алтайского издателя могут оштрафовать на полмиллиона

О «первопроходце» 6 апреля в своем телеграм-канале рассказал юрист Павел Чиков. Протокол составлен на издателя «Листка», редакция которого находится в Горно-Алтайске.
Как рассказал «Фонтанке» учредитель издания Сергей Михайлов, пока протокол никто в редакции не видел. Известно, что речь идет о материале от 30 марта. В нем сообщалось о возможном запрете для некоторых республиканских чиновников, включая главу Алтая, на посещение «цивилизованных стран».
Михайлов отметил, что с начала спецоперации на территории Украины редакция получила уже 4 протокола за дискредитацию российских военнослужащих. Адресованы они издателю, а не главреду. Последний сменился в начале марта и в настоящее время находится за пределами России.
В недавнем прошлом была заблокирована группа газеты во «ВКонтакте», а ее сайт недоступен еще с мая 2016 года. «Листок» печатается в бумажном варианте — по данным за 2021 год, у газеты был самый большой в республике тираж. На фоне конфликта с уже бывшим главой республики в редакции проходили обыски, а Михайлова арестовывали.
Кодекс об административных правонарушениях пополнился двумя новыми статьями в начале марта: за призывы к санкциям — статья 20.3.4, наказание от 30 тысяч для физлиц и до 500 для юридических; по ст. 20.3.3 штрафы аналогичные, а если к дискредитации ВС РФ добавляются призывы митинговать, то они возрастают — от 50 тысяч до миллиона.