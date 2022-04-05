Еще одна прививка от коронавируса. В Петербурге началось массовое производство вакцины «Конвасэл»

В 2021 году на базе СПбНИИВС построили и запустили новый цех рекомбинантных препаратов — вакцин от коронавируса «Конвасэл». Промышленное производство началось с переводом технологии производства на площадку этого цеха. «Это позволит обеспечить выпуск вакцины «Конвасэл» в необходимых промышленных масштабах уже в ближайшие два месяца», — заявил первый заместитель директора института Анатолий Евтушенко.



Как сообщает Федеральное медико-биологическое агентство, вакцина «Конвасэл» обладает высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный S-белок, что делает ее практически универсальной — она лишена аллергенности и хорошо переносится человеком.

