    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    9 м/с, южн

    734мм

    83%

    Подробнее
    usd83.59eur92.39
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Еще одна прививка от коронавируса. В Петербурге началось массовое производство вакцины «Конвасэл»

    В Петербургском НИИ вакцин и сывороток запустили промышленное производство собственной вакцины от коронавируса «Конвасэл». Специально для нее созданы новые мощности, которые позволят выпускать до 2 млн доз вакцины в месяц, а затем объемы препарата будут зависеть от потребности. Об этом «Фонтанке» 5 апреля сообщили в пресс-службе ФМБА России.

    2
    Печать

    В 2021 году на базе СПбНИИВС построили и запустили новый цех рекомбинантных препаратов — вакцин от коронавируса «Конвасэл». Промышленное производство началось с переводом технологии производства на площадку этого цеха. «Это позволит обеспечить выпуск вакцины «Конвасэл» в необходимых промышленных масштабах уже в ближайшие два месяца», — заявил первый заместитель директора института Анатолий Евтушенко.

    Как сообщает Федеральное медико-биологическое агентство, вакцина «Конвасэл» обладает высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный S-белок, что делает ее практически универсальной — она лишена аллергенности и хорошо переносится человеком.

    Вакцина, разработанная коллективом ученых и технологов Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, 18 марта 2022 года получила регистрационное удостоверение Минздрава.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Coulthard
    А я прочитал как "Кагоцел")))
    Alex000
    Прочитал название как "Коновал". Задумался.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний