Минздрав зарегистрировал новую вакцину против коронавируса «Конвасэл» от ФМБА

Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину от коронавируса «Коннвасэл», разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Данные 18 марта внесены в государственный реестр лекарственных средств.
«Конвасэл» представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл. Срок годности препарата — шесть месяцев при хранении при температуре от 2 до 8 градусов в защищенном от света месте. Вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день, она предназначена для людей от 18 до 60 лет.
В конце года глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о результатах испытаний «Конвасэла». Добровольцами стали 150 человек, у них наблюдались высокие титры специфических антител.
«При введении этой вакцины резко увеличивается количество натуральных киллеров — клеток, которые уничтожают инфицированные клетки», — отмечала Скворцова.