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Минздрав зарегистрировал новую вакцину против коронавируса «Конвасэл» от ФМБА

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Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину от коронавируса «Коннвасэл», разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Данные 18 марта внесены в государственный реестр лекарственных средств.

«Конвасэл» представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл. Срок годности препарата — шесть месяцев при хранении при температуре от 2 до 8 градусов в защищенном от света месте. Вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день, она предназначена для людей от 18 до 60 лет.

В конце года глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о результатах испытаний «Конвасэла». Добровольцами стали 150 человек, у них наблюдались высокие титры специфических антител.

«При введении этой вакцины резко увеличивается количество натуральных киллеров — клеток, которые уничтожают инфицированные клетки», — отмечала Скворцова.

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Комментарии (3)

265832971
Это случайно не новое биологическое оружие массового поражения от несогласных с преподобным? Телевизор перестал работать что-ли? 21:00 1-канал это уже как доза....
Mazzzz
Девакцинизацию будем проводить ?
ӦВВӦ
А зачем, если солнцеликий вылечил от ковида всю страну, да что мелочиться, почти весь мир
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