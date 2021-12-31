Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала про новую вакцину «Конвасэл»

Испытания новой российской вакцины «Конвасэл» проходят с лета, ни один из привитых препаратом пока не заболел COVID-19. Об этом 31 декабря рассказала в интервью «России 24» глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.



Бывшая министр здравоохранения РФ рассказала об эффективности «Конвасэла».

«При введении этой вакцины резко увеличивается количество натуральных киллеров — клеток, которые уничтожают инфицированные клетки», — сказала Вероника Скворцова.

Добровольцами для испытания новой двухфазной вакцины стали 150 человек. Ни один из них пока не заболел COVID-19. У них наблюдаются высокие титры специфических антител.