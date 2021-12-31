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Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала про новую вакцину «Конвасэл»

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Испытания новой российской вакцины «Конвасэл» проходят с лета, ни один из привитых препаратом пока не заболел COVID-19. Об этом 31 декабря рассказала в интервью «России 24» глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Бывшая министр здравоохранения РФ рассказала об эффективности «Конвасэла».

«При введении этой вакцины резко увеличивается количество натуральных киллеров — клеток, которые уничтожают инфицированные клетки», — сказала Вероника Скворцова.

Добровольцами для испытания новой двухфазной вакцины стали 150 человек. Ни один из них пока не заболел COVID-19. У них наблюдаются высокие титры специфических антител.

Разработчики вакцины планируют сформировать промежуточный отчет об исследованиях до конца первого квартала 2022 года. Производственная площадка для «Конвасэла» готова — в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток.

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Комментарии (2)

Piter Russo
К СПбНИИВС доверия как-то больше чем к нии гамолея и нии вектор, опыта создания вакцин у них больше.
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