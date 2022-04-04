Bloomberg: Россия может получить в 2022 рекордную прибыль в $321 млрд за экспорт нефти и газа

Если Евросоюз, Великобритания и США не введут эмбарго на энергоресурсы, Россия получит прибыль за экспорт нефти и газа в $321 млрд — на 35 % больше, чем в 2021 году, прогнозирует Bloomberg 4 апреля.



По расчетам Института международных финансов (IIF), по итогам года Россия может ожидать рекордное положительное сальдо торгового баланса — до $240 млрд.



По данным агентства Bloomberg, несмотря на санкции, российская экономика может выйти с высокими показателями торгового и платежного балансов (объем импорта и объем экспорта), если продолжит экспорт энергоресурсов за рубеж. «С учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится», — отметили в статье экономисты Института международных финансов (IIF).

