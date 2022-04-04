Bloomberg: Россия может получить в 2022 рекордную прибыль в $321 млрд за экспорт нефти и газа

Если Евросоюз, Великобритания и США не введут эмбарго на энергоресурсы, Россия получит прибыль за экспорт нефти и газа в $321 млрд — на
По расчетам Института международных финансов (IIF), по итогам года Россия может ожидать рекордное положительное сальдо торгового баланса — до $240 млрд.
По данным агентства Bloomberg, несмотря на санкции, российская экономика может выйти с высокими показателями торгового и платежного балансов (объем импорта и объем экспорта), если продолжит экспорт энергоресурсов за рубеж. «С учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится», — отметили в статье экономисты Института международных финансов (IIF).
Однако в случае введения эмбарго со стороны стран-партнеров показатели могут полностью измениться. IIF заявила, что энергетическое эмбарго со стороны ЕС, Великобритании и США приведет не только к уменьшению прибыли за поставки нефти и газа, но и к сокращению объема производства энергоресурсов в России более чем на
Также в Bloomberg отметили, что многие из традиционных покупателей российских энергоресурсов предпочитают не подписывать новые контракты на поставки из России, в то время как другие крупные импортеры, например Индия, получают большие льготы.
При этом экономика России может стать более зависимой от энергоресурсов. «Доходы от добычи углеводородов — это спасательный круг для экономики России, помогающий смягчить воздействие суровых санкций и предотвратить кризис платежного баланса», — считает экономический аналитик издания Скотт Джонсон.
Ранее Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. 31 марта он подписал указ, согласно которому с 1 апреля покупатели из недружественных стран будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок.