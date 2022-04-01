Песков: Путину доложили об инциденте на нефтебазе в Белгороде, оценок произошедшему в Кремле не дают

Президент России Владимир Путин в курсе ЧП, произошедшего на нефтебазе в Белгороде, которая подверглась атаке украинских вертолетов. Об этом 1 апреля журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«По Белгороду президенту доложено. МЧС туда отправился. Меры предпринимаются для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом. С тем чтобы произошедшее не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива», — сказал он (цитата по радио «Маяк»).

Песков подчеркнул, что администрация президента не должна давать оценок произошедшему, это вопрос силовых ведомств. Однако он уверен, что российское превосходство в воздухе в ходе спецоперации является «абсолютным фактом».