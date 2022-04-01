Песков: Путину доложили об инциденте на нефтебазе в Белгороде, оценок произошедшему в Кремле не дают

Президент России Владимир Путин в курсе ЧП, произошедшего на нефтебазе в Белгороде, которая подверглась атаке украинских вертолетов. Об этом 1 апреля журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«По Белгороду президенту доложено. МЧС туда отправился. Меры предпринимаются для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом. С тем чтобы произошедшее не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива», — сказал он (цитата по радио «Маяк»).
Песков подчеркнул, что администрация президента не должна давать оценок произошедшему, это вопрос силовых ведомств. Однако он уверен, что российское превосходство в воздухе в ходе спецоперации является «абсолютным фактом».
Также пресс-секретарь президента отметил, что произошедшее нельзя воспринимать как «создание условий, комфортных для продолжения переговоров».
Утром 1 апреля на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» в Белгороде начался пожар. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание произошло в результате авиаудара с двух вертолетов ВС Украины. По информации мэра города Антона Иванова, пострадавших нет.
По последним данным, на нефтебазе горели восемь топливных резервуаров, все объемом по 2 тысячи кубометров. Всего на территории находятся 27 резервуаров. Сейчас пожар продолжают тушить, задействовано около 200 спасателей и почти 60 единиц техники.
В промышленных парках Белгорода в результате атаки повреждено не менее семи объектов.