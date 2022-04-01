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    Песков: Путину доложили об инциденте на нефтебазе в Белгороде, оценок произошедшему в Кремле не дают

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    Президент России Владимир Путин в курсе ЧП, произошедшего на нефтебазе в Белгороде, которая подверглась атаке украинских вертолетов. Об этом 1 апреля журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    «По Белгороду президенту доложено. МЧС туда отправился. Меры предпринимаются для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом. С тем чтобы произошедшее не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива», — сказал он (цитата по радио «Маяк»).

    Песков подчеркнул, что администрация президента не должна давать оценок произошедшему, это вопрос силовых ведомств. Однако он уверен, что российское превосходство в воздухе в ходе спецоперации является «абсолютным фактом».

    Также пресс-секретарь президента отметил, что произошедшее нельзя воспринимать как «создание условий, комфортных для продолжения переговоров».

    Утром 1 апреля на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» в Белгороде начался пожар. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание произошло в результате авиаудара с двух вертолетов ВС Украины. По информации мэра города Антона Иванова, пострадавших нет.

    По последним данным, на нефтебазе горели восемь топливных резервуаров, все объемом по 2 тысячи кубометров. Всего на территории находятся 27 резервуаров. Сейчас пожар продолжают тушить, задействовано около 200 спасателей и почти 60 единиц техники.

    В промышленных парках Белгорода в результате атаки повреждено не менее семи объектов.

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    Комментарии (43)

    267086865
    А ведь могли и по жилым кварталам бабахнуть...
    X-кот
    так вроде вначале говорили про один вертолет? или "два пиджака кожаных, две магнитолы импортных"
    274461096
    "Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание произошло в результате авиаудара с двух вертолетов ВС Украины" Губернатор чё, подвергает сомнению информацию МО РФ, недели назад сообщившего, что "ВВС ВСУ практически полностью уничтожены"?
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