В Белгороде полыхает нефтебаза. Губернатор сообщил о двух пострадавших

«Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает. Начинаем расселять жителей улиц Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место», — написал глава области в своем телеграм-канале.



Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, на нефтебазе горят резервуары с топливом, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Сейчас на месте работают спасатели.

Очевидцы делятся кадрами пожара в соцсетях. На них видно мощное зарево и поднимающийся столб черного дыма.