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В Белгороде полыхает нефтебаза. Губернатор сообщил о двух пострадавших

В Белгороде утром 1 апреля произошел пожар на нефтебазе. Жителей ближайших улиц эвакуируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает. Начинаем расселять жителей улиц Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место», — написал глава области в своем телеграм-канале.

Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, на нефтебазе горят резервуары с топливом, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Сейчас на месте работают спасатели.

Очевидцы делятся кадрами пожара в соцсетях. На них видно мощное зарево и поднимающийся столб черного дыма.

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Комментарии (19)

Maik5
Почему у ВСУ ещё есть вертолёты? Почему не уничтожены?
Russian Lives Matter
Вероломное нападение нацистов.
274423017
Ради всего святого, где средства пво...это всего лишь вертушки, пускай и летевшие на малой высоте. Откуда авиация, если, как нас уверяли, авиация противника уничтожена
Если дела при проведении спецоперации такие-же как наши средства пво..печально
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