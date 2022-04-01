Губернатор: Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за авиаудара с украинских вертолетов

Причиной ЧП на нефтебазе в Белгороде стали авиаудары ВС Украины. Об этом 1 апреля заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — написал он в своем телеграм-канале.
Автор: Белгород Новости / «ВКонтакте»<br clear="all">
О крупном возгорании на улице Константина Заслонова, 90 стало известно утром в пятницу. По словам Гладкова, пострадали два человека — работники нефтебазы АО «Белгороднефтепродукт», их жизни ничего не угрожает. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Сообщалось, что горят резервуары с топливом. На месте работает МЧС.