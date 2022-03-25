РПЦ: При обстреле села в Белгородской области погиб военный священник

Военный священник, протоиерей Олег Артёмов погиб в результате обстрела села Журавлёвка Белгородской области. В связи с трагедией свои соболезнования митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию выразил епископ Бронницкий Савватий.

«Являясь священником военного благочиния, помощником командира бригады по работе с верующими военнослужащими, гражданским персоналом и членами их семей, а также клириком Суворовского храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Новая Ладога, он добросовестно и самоотверженно осуществлял свое служение. Проходя службу, он окормлял моряков в кругосветных плаваниях, на Камчатке, трижды был в автономных походах на подводной лодке. В Военном инженерно-техническом институте он учил будущих командиров отеческому отношению к подчиненным», — говорится в письме Савватия, опубликованном 25 марта на сайте синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с ВС.

Олег Артёмов родился 25 февраля 1957 года. По происхождению он – терский казак. Имел звание морского офицера. Участвовал в Чеченской войне в составе казачьих подразделений. С 2014 по 2019 год был настоятелем храма святителя Игнатия Брянчанинова при Военном инженерно-техническом институте в Петербурге. В ноябре 2019-го начал службу в Суворовском храме святого великомученика Георгия Победоносца в городе Новая Ладога (Ленобласть).

В 2015–2016 годах принимал участие в экспедиции в Антарктиду на судне «Адмирал Владимирский», а в 2018-м ходил в плавание по Индийскому океану.



Об обстреле села в Белгородской области 23 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды прилетели с территории Украины. Один дом разрушен, еще несколько повреждены. СМИ писали о двух пострадавших.

