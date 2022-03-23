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Губернатор Белгородской области: В регионе взорвался снаряд, выпущенный с Украины. Есть пострадавшие

В селе в Белгородской области разорвался снаряд, выпущенный с территории Украины. Пострадали люди. Об этом 23 марта заявил глава региона Вячеслав Гладков. Где конкретно произошел инцидент, не уточняется.

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«Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь», — написал он в своем телеграм-канале. Подробности губернатор пообещал сообщить позже.

Также администрация ввела режим ЧС в приграничных селах Журавлёвка и Нехотеевка для безопасности жителей.

25 февраля Гладков предложил жителям Журавлевки эвакуироваться после «инцидента». 28-го числа он сообщил, что более 100 сельчан уехали в Белгород.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Азовском море под обстрел попал теплоход из Петербурга. По данным СК, огонь вели украинские военные. Было возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (15)

266158920
И где наше ПВО хвалённое?
Так и до Москвы может что-то случайно долететь...
265869937
Если российские войска, там уже всех победили, то кто ж тогда стрелял? Или єто была тренировка празничного салюта, ко дню победы?!
hal9000
Так там же все нашими орками занято...видимо пьяные ..победу уже празднуют...
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