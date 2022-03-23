Губернатор Белгородской области: В регионе взорвался снаряд, выпущенный с Украины. Есть пострадавшие

«Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь», — написал он в своем телеграм-канале. Подробности губернатор пообещал сообщить позже.



Также администрация ввела режим ЧС в приграничных селах Журавлёвка и Нехотеевка для безопасности жителей.



25 февраля Гладков предложил жителям Журавлевки эвакуироваться после «инцидента». 28-го числа он сообщил, что более 100 сельчан уехали в Белгород.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Азовском море под обстрел попал теплоход из Петербурга. По данным СК, огонь вели украинские военные. Было возбуждено уголовное дело.

