СК: Теплоход из Петербурга в Азовском море обстреляли украинские военные, возбуждено дело

По данным следствия, украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке страны, в субботу утром произвели выстрелы неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну. В тот момент оно находилось в Азовском море, на 12 километров севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края. Теплоход направлялся из Греции в Таганрог.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастных к этому нападению», – сообщает СК.



Как ранее писала «Фонтанка», речь идет о теплоходе «Сормовский-3064» с портом приписки в Петербурге. Судно принадлежит судоходной компании «Волжское пароходство». На борту находилось 11 россиян. Они справились с огнем и не пострадали.

