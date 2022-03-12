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СК: Теплоход из Петербурга в Азовском море обстреляли украинские военные, возбуждено дело

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в связи с обстрелом российского теплохода «Сормовский-3064». Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным следствия, украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке страны, в субботу утром произвели выстрелы неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну. В тот момент оно находилось в Азовском море, на 12 километров севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края. Теплоход направлялся из Греции в Таганрог.

Снаряд попал в каюту старшего помощника капитана, произошло возгорание. Экипаж локализовал пожар и судно покинуло зону поражения.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастных к этому нападению», – сообщает СК.

Как ранее писала «Фонтанка», речь идет о теплоходе «Сормовский-3064» с портом приписки в Петербурге. Судно принадлежит судоходной компании «Волжское пароходство». На борту находилось 11 россиян. Они справились с огнем и не пострадали.

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