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До российского села долетели снаряды. Губернатор Белгородской области показывает разрушения

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Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 24 марта рассказал о ситуации в селе Журавлёвка, где накануне взорвались несколько снарядов.

«Разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек 8 машин. В кратчайшие сроки все дома восстановим. На место уже выехали замерщики окон и строительные эксперты», — сообщает Гладков в своём телеграм-канале.

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По информации «Бел.ру», cнаряд прилетел в Журавлёвку 23 марта около 15 часов, предположительно, со стороны боевых действий на территории Украины. Травмы получили двое мужчин, один из которых попал в реанимацию, и ещё одна женщина с огнестрельным ранением обратилась в больницу ночью.

Ночью в селе снова было неспокойно: произошло несколько взрывов, снаряды упали в нежилой зоне, добавляет областной губернатор. Разрушений и пострадавших нет, уточнил он.

«За вчерашний день в Белгородской области, по-моему, произошло такое количество чрезвычайных происшествий, что мы превысили годовой лимит», — написал Гладков.

Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Комментарии (7)

alexpv
Эх, повезло жить в эпоху нового переустройства и передела мира.
allyouneedislove
больше провокацию напоминает, чтобы остальные встали и побежали...
ага, щас, 10 раз... бегу-спотыкаюсь...
фру
Господи, бедные люди, за что это вот всё.
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