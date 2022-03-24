До российского села долетели снаряды. Губернатор Белгородской области показывает разрушения

«Разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек 8 машин. В кратчайшие сроки все дома восстановим. На место уже выехали замерщики окон и строительные эксперты», — сообщает Гладков в своём телеграм-канале .

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 24 марта рассказал о ситуации в селе Журавлёвка, где накануне взорвались несколько снарядов.

По информации «Бел.ру» , cнаряд прилетел в Журавлёвку 23 марта около 15 часов, предположительно, со стороны боевых действий на территории Украины. Травмы получили двое мужчин, один из которых попал в реанимацию, и ещё одна женщина с огнестрельным ранением обратилась в больницу ночью.

Ночью в селе снова было неспокойно: произошло несколько взрывов, снаряды упали в нежилой зоне, добавляет областной губернатор. Разрушений и пострадавших нет, уточнил он.



«За вчерашний день в Белгородской области, по-моему, произошло такое количество чрезвычайных происшествий, что мы превысили годовой лимит», — написал Гладков.

