Власти Белгородской области назвали причину взрыва на складе боеприпасов

Склад с боеприпасами рядом с селом Красный Октябрь в Белгородской области начал взрываться из-за пожара. Власти уверяют, что пострадавших среди населения нет.

О причинах взрывов, которые были слышны накануне вечером, рассказал 30 марта областной губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, разрушений в населенных пунктах нет никаких, люди также не пострадали. Но на всякий случай будет проведен подомовой обход.

«О причинах происшествия. Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем», — написал Гладков.