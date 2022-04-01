ТАСС: На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров

Уже восемь топливных резервуаров горят на нефтебазе в Белгороде, где утром 1 апреля произошел крупный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



«В настоящее время горят восемь резервуаров с топливом, все они объемом по 2 тыс. кубометров. Есть угроза дальнейшего распространения огня», — заявил собеседник агентства.

