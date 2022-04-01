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    ТАСС: На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров

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    Уже восемь топливных резервуаров горят на нефтебазе в Белгороде, где утром 1 апреля произошел крупный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    «В настоящее время горят восемь резервуаров с топливом, все они объемом по 2 тыс. кубометров. Есть угроза дальнейшего распространения огня», — заявил собеседник агентства.

    Автор: RT

    Всего на территории находятся 27 резервуаров, 14 из них имеют объем 2 тыс. кубометров.

    Спасатели продолжают бороться с огнем. Группировка МЧС увеличена до 170 человек, на месте работают 50 единиц техники. Также задействован пожарный поезд.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар произошел в результате авиаудара по нефтебазе с вертолетов ВС Украины. По его словам, пострадали двое работников. По информации мэра города Антона Иванова, пострадавших нет.

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