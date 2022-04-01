Работа есть — рабочих нет. Строители сокращают число вакансий, но продолжают нуждаться в кадрах

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По данным «HeadHunter Северо-Запад», на фоне сокращения вакансий сохраняется и дефицит сотрудников ряда позиций — нужны как «белые воротнички», так и рабочие. Сами строители отмечают, что этот дефицит тоже возник не вчера.

По сравнению с другими профессиональными сферами ситуация в строительном секторе Северной столицы выглядит не так драматично, как, например, в сфере «Управление персоналом» (-44% вакансий за месяц), в сфере «Автобизнес» (-42%), «Страхование» (-42%) или в области «Искусство и масс-медиа» (-35%), но хуже, чем в сфере «Безопасность» (-16%), «Добыча сырья» (-19%) или в ресторанно-гостиничном бизнесе (-16%). В целом на петербургском рынке труда за месяц падение числа вакансий составило 28%.



Между тем часть петербургских компаний, несмотря на обострение ситуации в преддверии сезонных строительных работ в теплое время, а также сдачи строительных объектов, начали поиск и набор персонала. Так, у местных компаний-строителей в марте на 44% вырос спрос (это до 3 300 новых вакансий) на «белых воротничков»: проектировщиков, помощников ГИПа, инженеров ПТО, сметчиков, инженеров-конструкторов.

Особняком в Петербурге всегда стоит ситуация с острым спросом на рабочих строительных специальностей. И здесь у местных компаний, несмотря на кризис, все так же высок спрос на специалистов по эксплуатации зданий и рабочих (прирост на 50% за месяц, до чуть более 3 400 новых вакансий): электромонтажники, дежурные техники, сантехники, электрики, инженеры по эксплуатации зданий, техники по эксплуатации. машинисты автовышек, сварщики, изолировщики, стропальщики, бетонщики, маляры, плиточники. Также на 13% вырос спрос на прорабов, на 16% — на специалистов по водоснабжению и канализации.

— В таком случае с точки зрения спроса на рабочих в строительном секторе в городе продолжает держаться острый дефицит, — поясняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы «hh.ru Северо-Запад». — На одну строительную вакансию сейчас приходится лишь 1–2 кандидата, это даже несмотря на рост активности соискателей в поиске работы. То есть работодателям до нормы, чтобы было из кого выбрать, не хватает как минимум 4–5 кандидатов на место. Это очень много. В целом соискатели за месяц увеличили активность в поиске работы в строительной сфере Петербурга на 4%. И здесь важно понять, кто именно стал чаще искать работу и подходят ли эти кандидаты под запросы работодателей. И мы видим, что кандидатов все больше интересует работа по линии «белых воротничков».



Так, анализ резюме местных соискателей — как петербуржцев, так и иностранных граждан — за месяц показывает, что больше всего кандидатов интересует работа в строительном секторе в качестве дизайнера, художника, чертежника (28% резюме, или более 10 тысяч кандидатов), инженеров ПТО и инженеров-сметчиков (на них приходится 13%, или чуть более 5 тысяч резюме), руководителей строительных проектов (10%, или почти 4 тысячи кандидатов).

Среди рабочих специальностей наиболее популярна у соискателей профессия слесаря (9% от общего числа резюме в строительной сфере, или чуть более 3 600 резюме). На должности разнорабочих готовы претендовать чуть более 2 500 кандидатов, а это лишь 6% от всего объема резюме в марте. Прорабами готовы работать 6%, электромонтажниками — 6%, сварщиками — 4%, монтажниками и машинистами — по 3%, малярами и штукатурами лишь — 1%, или чуть более 500 кандидатов.

Дефицит и есть, и нет

До недавнего времени дефицит рабочей силы на строительных площадках Петербурга сохранялся на уровне 25%, привели данные в компании «СтройКрафт». В ближайшее время в связи с падением курса рубля ситуация с оттоком трудовых мигрантов может усугубиться и вызвать дефицит рабочей силы более чем на 60%.



Однако дефицита иностранной рабочей силы, которого участники строительной отрасли опасались в конце февраля–марте, пока на рынке не наблюдается, заявил Алексей Ефремов, вице-президент по финансам и экономике Группы RBI.

— Сработали компенсаторные механизмы: ряд крупных строек, которые велись с участием нерезидентов из «недружественных стран», приостановились, в результате люди ищут трудоустройство, — отметил он.

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» в конце марта заявила о дополнительном наборе персонала — компания открыла около 50 вакансий в проектировании и управлении проектами, IT, службах поддержки и заботы о клиентах. Важно: ищут сотрудников с большим опытом в отрасли. А нынешним работникам для поддержки досрочно выплатили годовую премию.

— В настоящее время на наших строительных площадках трудится около 8 тысяч человек, — рассказали в холдинге Setl Group. — Безусловно, еще в период пандемии у наших подрядчиков возникали сложности, например, с доставкой рабочей силы из зарубежных стран. Однако, несмотря даже на беспрецедентную ситуацию в отсутствие рейсов из-за рубежа, нам удалось им помочь и, заручившись поддержкой властей региона, договориться о специальных рейсах для иностранных рабочих. Нет сомнений, что и в текущей ситуации мы справимся с вызовами. Кроме того, хотелось бы отметить, что сейчас в вузах и школах ведется работа с молодежью, чтобы популяризировать профессию строителя.



— Дефицит кадров в строительной отрасли наметился не вчера и даже не год назад. Пандемия лишь четче обозначила характер проблематики, — говорит маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин. — И если сейчас выбывающих мигрантов на стройках отчасти способны заменить наши с вами соотечественники из более пострадавших от санкций отраслей, то проблема подготовки высококвалифицированных специалистов, в том числе по инженерным специальностям, носит системный характер и потребует как времени, так и государственного участия.

Квест по найму

Помимо спроса и предложения на рынке строительного труда есть еще ряд проблем — например, дисбаланс ожиданий и предлагаемой зарплаты, или предлагаемых вакансий и уровня кандидатов. По словам Марии Бузуновой, важно учесть несколько моментов, которые усложняют наём персонала. Во-первых, на вакансии откликаются не только местные петербуржцы, но и те, кто готов переехать в Петербург, то есть россияне из других городов и кандидаты из-за границы (преимущественно СНГ и Китай). Всего таких людей в сумме за март набралось почти 39 тысяч человек. То есть компаниям, которые захотят нанять иногородних работников, придется решить ряд вопросов с релокацией будущих сотрудников, помощью с переездом, оформлением документов, нужно будет проконсультировать их и определить, как они смогут пересылать зарплату родственникам за границу и т.п.



Во-вторых, далеко не всех кандидатов устраивает средняя предлагаемая зарплата в строительных вакансиях петербургских застройщиков. Так, в среднем они готовы платить около 60 тысяч рублей, а запрашивают кандидаты на уровне 63,5 тысячи рублей. Устраивает предлагаемая работодателями зарплата лишь 22% кандидатов на данный момент. А вот еще 20%, а это почти 8 тысяч соискателей, хотят получать зарплату не ниже 80 тысяч рублей, еще 15% — до 100 тысяч рублей, столько же — до 300 тысяч.

И это несмотря на то, что с начала года петербургские компании уже поднимали зарплатные предложения в среднем на 5 тысяч рублей, параллельно поднимают запросы и соискатели, что легко объясняется нестабильностью рубля и скачками инфляции, а значит, запросы работников будут расти и дальше.

Эксперт добавила, что сообщество строителей в целом достаточно редко идет навстречу работодателям и снижает зарплатные ожидания ради трудоустройства. Так, по данным компании, готовы снизить запрос лишь 29% представителей из строительной отрасли, остальные сказали, что не готовы пойти на такой шаг. Но есть вероятность, что в случае ухудшения ситуации и высокой волатильности рубля часть соискателей все-таки могут начать демпинговать и снижать зарплатные ожидания ради новой работы — ситуация может стать более ясной к лету.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»