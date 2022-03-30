ЮНИСЕФ: два миллиона детей вынуждены были покинуть Украину

Детский фонд ООН актуализировал данные о детях, вывезенных из Украины с начала российской военной спецоперации. Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ, опубликованном 30 марта телеканалом CNN.



«Только в Польшу прибыло более 1,1 миллиона человек, сотни тысяч — в соседних странах, таких как Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия и Чешская Республика», — говорится в сообщении.



При этом ЮНИСЕФ предупредил о повышенном риске эксплуатации и торговли детьми, спасающимися от насилия. В связи с этим ООН расширяет так называемые голубые точки. Это места, в которых семьи могут почувствовать себя в безопасности.

