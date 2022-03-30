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ЮНИСЕФ: два миллиона детей вынуждены были покинуть Украину

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Детский фонд ООН актуализировал данные о детях, вывезенных из Украины с начала российской военной спецоперации. Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ, опубликованном 30 марта телеканалом CNN.

«Только в Польшу прибыло более 1,1 миллиона человек, сотни тысяч — в соседних странах, таких как Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия и Чешская Республика», — говорится в сообщении.

При этом ЮНИСЕФ предупредил о повышенном риске эксплуатации и торговли детьми, спасающимися от насилия. В связи с этим ООН расширяет так называемые голубые точки. Это места, в которых семьи могут почувствовать себя в безопасности.

Накануне в ООН заявили, что с начала спецоперации на Украине число погибших гражданских выросло до 1179 человек.

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Комментарии (6)

guess
На форумах давно шуршат, что Украина сейчас площадка чёрных трансплантологов, обслуживающих нужды Европы.
vfhbr
Вынужденное бегство с Родины для двух миллионов детей Украины станет тяжелой травмой на всю жизнь. И это определит их мировоззрение.
07A
Голубые точки для украинцев-прорывное решение!
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