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Путин запретил использовать иностранное ПО для критической информационной инфраструктуры с 2025 года

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С 31 марта президент России Владимир Путин запретил приобретать иностранное программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны без согласования с властями. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, обнародованному 30 марта, ограничение также распространяется на закупку услуг, необходимых для использования такого ПО.

С 1 января 2025 года, гласит текст указа, органам государственной власти и заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им объектах КИИ. Кроме того, президент России поручил правительству страны за месяц утвердить требования к используемому ими ПО и правила согласования его закупок из-за рубежа.

«В 6-месячный срок реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преимущественного применения субъектами критической информационной инфраструктуры отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры», — также отмечается в документе.

Указ президента вступает в силу 30 марта.

Отметим, КИИ — совокупность информационных систем и телекоммуникационных сетей, критически важных для работы ключевых сфер жизнедеятельности государства и общества: к примеру, здравоохранения, промышленности, транспорта, энергетики, финансового сектора и городского хозяйства.

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Комментарии (11)

Vvs Spb
Так есть запрет на продажу в РФ. Это санкции. Он опоздал.
Kit.
Я таки не понял: прошивки на хуавеевское сетевое оборудование, по мнению Путина, кто в результате писать будет?
***_555
Оупенсорс тоже?
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