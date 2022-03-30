Путин запретил использовать иностранное ПО для критической информационной инфраструктуры с 2025 года

С 31 марта президент России Владимир Путин запретил приобретать иностранное программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны без согласования с властями. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно документу, обнародованному 30 марта, ограничение также распространяется на закупку услуг, необходимых для использования такого ПО.



С 1 января 2025 года, гласит текст указа, органам государственной власти и заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им объектах КИИ. Кроме того, президент России поручил правительству страны за месяц утвердить требования к используемому ими ПО и правила согласования его закупок из-за рубежа.

