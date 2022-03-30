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В России легализовали параллельный импорт зарубежных товаров в обход санкций

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Правительство РФ разрешило параллельный импорт в страну зарубежных товаров. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство получило право определять перечень продукции, в отношении которой будет устанавливаться международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда она продается владельцем в любой части мира. Такой подход позволит гарантировать поставки товаров, несмотря на санкции», — говорится в релизе.

Список таких товаров утвердит Минпромторг.

Параллельный импорт — ввоз товаров иностранного производства любым лицом без получения согласия производителя-правообладателя. В Минпромторге отмечали, что это не означает легализацию контрафактной продукции.

«Легализация параллельного импорта (ввоз) способствует расширению российского товарного рынка и снижению цен на реализуемую продукцию», — пояснили в ФАС.

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Комментарии (7)

Alex000
Окей. Ввёз телефонась параллельным импортом, телефонась поломалась. Пришёл в сервись - а там тебе - "фигаксь, ваша телефонась на территории россиясь не обслуживаемась".

Ввезли массово таблеточки, сожрали, поплохело. Претензий предъявить некому.

Ввезли яблобук - фигаксь - этот аппарат не может быть использован в вашем регионе.

Кроссовки порвались - ну, обращайтесь в спортлото, мы это, чемоданом привезли, производитель ничего не поменяет.

И т.д., и т.п.
DanCitizen
Параллельный импорт, параллельная реальность. Люди для этой власти тоже параллельны
Лоло Пепе
Все правильно, когда запад наплевал на все законы и договоренности, то и у нас появилось право плевать в его поганую рожу.
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