В России легализовали параллельный импорт зарубежных товаров в обход санкций

Правительство РФ разрешило параллельный импорт в страну зарубежных товаров. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



«Правительство получило право определять перечень продукции, в отношении которой будет устанавливаться международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда она продается владельцем в любой части мира. Такой подход позволит гарантировать поставки товаров, несмотря на санкции», — говорится в релизе.



Список таких товаров утвердит Минпромторг.



Параллельный импорт — ввоз товаров иностранного производства любым лицом без получения согласия производителя-правообладателя. В Минпромторге отмечали, что это не означает легализацию контрафактной продукции.

