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Минпромторг заявил, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта

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Параллельный импорт (ввоз товаров иностранного производства в РФ любым лицом без получения согласия производителя-правообладателя) не означает легализацию контрафактной продукции, речь идет о налаживании альтернативных каналов поставки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга 28 марта.

Минпромторг разработал проект постановления, предусматривающий отмену ответственности для параллельного импорта продукции по определенной номенклатуре. При этом перечень продукции будет утверждаться министерством.

Инициативу прокомментировали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Легализация параллельного импорта (ввоз) способствует расширению российского товарного рынка и снижению цен на реализуемую продукцию, рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

При этом, по мнению службы, параллельный импорт не должен применяться в случае, если правообладатели либо иные лица с его согласия локализовали и обеспечили непрерывное производство товаров на территории России.

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Комментарии (1)

allyouneedislove
их раньше исками завалят все правообладатели, чем они успеют очухаться =)
международные суды, которые присудят нехилые компенсации, в итоге арестуют всё зарубежное, что осталось
нафига это делать? =/
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