Минпромторг заявил, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта

Параллельный импорт (ввоз товаров иностранного производства в РФ любым лицом без получения согласия производителя-правообладателя) не означает легализацию контрафактной продукции, речь идет о налаживании альтернативных каналов поставки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга 28 марта.



Минпромторг разработал проект постановления, предусматривающий отмену ответственности для параллельного импорта продукции по определенной номенклатуре. При этом перечень продукции будет утверждаться министерством.

