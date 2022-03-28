Минпромторг заявил, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта

Параллельный импорт (ввоз товаров иностранного производства в РФ любым лицом без получения согласия производителя-правообладателя) не означает легализацию контрафактной продукции, речь идет о налаживании альтернативных каналов поставки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга 28 марта.
Минпромторг разработал проект постановления, предусматривающий отмену ответственности для параллельного импорта продукции по определенной номенклатуре. При этом перечень продукции будет утверждаться министерством.
Инициативу прокомментировали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Легализация параллельного импорта (ввоз) способствует расширению российского товарного рынка и снижению цен на реализуемую продукцию, рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
При этом, по мнению службы, параллельный импорт не должен применяться в случае, если правообладатели либо иные лица с его согласия локализовали и обеспечили непрерывное производство товаров на территории России.