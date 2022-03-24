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На кешбэк за детский отдых выделят 7,5 млрд рублей

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Правительство выделит 7,5 млрд рублей на программу кешбэка за путевки в детские лагеря. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба кабмина.

«Программа оказалась очень востребована у родителей. Теперь ее возможностями смогут воспользоваться не менее 450 тысяч детей. Для этого направим 7,5 млрд рублей», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Продажа путевок с кешбэком начнется в ночь с 30 на 31 марта. Поехать в детский лагерь можно с 1 мая.

«Родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир». В течение пяти дней получает возврат 50% потраченных средств на эту карту за вновь купленные путевки, но не более 20 тысяч рублей», — напомнили в кабмине принцип работы программы. Количество поездок на одного ребенка не ограничено.

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