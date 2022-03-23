Путин: Ажиотажный спрос на продукты спал

В России снизился ажиотажный спрос на рынке продовольствия. Об этом 23 марта заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.



«Мы констатировали это еще в конце прошлого года — на мировых продовольственных рынках наблюдается рост цен, он связан с рядом объективных обстоятельств. Но и то, что происходит сегодня у нас в нашей стране, дополнительно накладывает напряжение на рынок. Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос. Правда, мы видим, что он фактически уже спал», — сказал глава государства.