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Путин: Ажиотажный спрос на продукты спал

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В России снизился ажиотажный спрос на рынке продовольствия. Об этом 23 марта заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

«Мы констатировали это еще в конце прошлого года — на мировых продовольственных рынках наблюдается рост цен, он связан с рядом объективных обстоятельств. Но и то, что происходит сегодня у нас в нашей стране, дополнительно накладывает напряжение на рынок. Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос. Правда, мы видим, что он фактически уже спал», — сказал глава государства.

Президент поручил Минсельхозу и регионам внимательно следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на проблемы.

Ранее Путин отметил, что на фоне ужесточения санкций и ухода из России ряда зарубежных производств возник рост спроса на товары. Он заверил, что власти смогут решить проблемы, а люди «сориентируются».

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Комментарии (10)

Эд Хэммет
Да, кремль уже закупился всем, чем только можно. Успокоились и бережно хранят запасы. Их хватит надолго.
267086865
Ха)) Ну конечно спал...после дикого повышения, денег у народа все меньше и меньше.
tochilshik
да ладно,лично по магазинам прогулялся?
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